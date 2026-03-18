¿El lunes 23 de marzo es feriado?: claves del próximo fin de semana largo de 2026

El calendario de feriados 2026 trae una nueva oportunidad para descansar o viajar: el anteúltimo fin de semana de marzo será largo y genera dudas entre trabajadores y empleadores. La gran pregunta es si el lunes 23 de marzo se trabaja o no.
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El calendario de feriados 2026 trae una nueva oportunidad para descansar o viajar: el anteúltimo fin de semana de marzo será largo y genera dudas entre trabajadores y empleadores. La gran pregunta es si el lunes 23 de marzo se trabaja o no.
No. El lunes 23 de marzo de 2026 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que significa que no es un feriado obligatorio.
A diferencia de los feriados nacionales, en esta jornada la decisión de trabajar queda en manos de cada empleador.
El martes 24 sí es feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha clave en Argentina que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. Ese día hay cese de actividades en la mayoría de los sectores.
Aunque no es feriado, hay sectores donde el descanso está garantizado:
Administración pública: no habrá atención en organismos estatales
Escuelas: sin clases en todo el país
Bancos: sin atención en sucursales (solo canales digitales)
Además, el transporte público suele funcionar con frecuencia reducida.
En el ámbito privado, cada empresa define si abre o no. Si el empleador decide trabajar, el salario se paga de forma habitual, sin recargos extra.
La clave está en esta distinción:
Feriado nacional: descanso obligatorio. Si se trabaja, se cobra doble.
Día no laborable: el empleador decide. Si se trabaja, se cobra normal.
Los días no laborables turísticos, como el del 23 de marzo, buscan impulsar el turismo interno y extender los fines de semana largos.
Con este esquema, muchos argentinos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, dependiendo de su actividad laboral. Una oportunidad perfecta para viajar, descansar o hacer planes en familia.