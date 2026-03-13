Cinco escapadas en Uruguay para aprovechar el feriado de marzo

Con el próximo fin de semana largo de marzo por delante, muchos argentinos empiezan a buscar escapadas cortas que combinen naturaleza, cultura y buena gastronomía. A pocas horas de distancia, Uruguay es una opción ideal para un viaje express: se puede llegar en ferry desde Buenos Aires, en auto o incluso en vuelos directos desde Córdoba a Punta del Este, desde Buenos Aires a Montevideo o Punta del Este.
Uruguay tiene algo especial para las escapadas cortas: en pocos kilómetros conviven ciudades con historia, naturaleza, buena gastronomía y una agenda cultural activa. Eso permite que cada viajero pueda armar su propio plan, ya sea para descansar, explorar o simplemente cambiar de ritmo por unos días”, señaló Cristian Pos, director nacional del Ministerio de Turismo de Uruguay.
Aquí, algunos planes para armar una escapada perfecta del otro lado del Río de la Plata.
1. Un fin de semana en Colonia del Sacramento: historia y paseo sin auto
Para quienes buscan una escapada corta desde Buenos Aires, Colonia del Sacramento es una de las opciones más simples y encantadoras. A solo una hora en ferry, el Barrio Sur de Colonia del Sacramento—Patrimonio de la Humanidad— invita a perderse entre calles adoquinadas, murallas y casas coloniales que reflejan la herencia portuguesa y española.
Colonia del Sacramento: calles adoquinadas y arquitectura colonial definen el encanto histórico.
El plan ideal comienza caminando por la Calle de los Suspiros, subiendo al icónico faro y recorriendo los pequeños museos del casco histórico. Sin embargo, la propuesta se ha expandido recientemente hacia el Real de San Carlos.
La Plaza de Toros del Real de San Carlos acaba de inaugurar su Museo Taurino. Este nuevo espacio está destinado a preservar y difundir la historia de la tauromaquia en la región, permitiendo a los visitantes conocer a fondo el origen y el legado de este monumento nacional.
Atardecer frente al río: Tras visitar el museo, nada supera la experiencia de terminar el día con una copa frente al Río de la Plata, disfrutando de un bonito atardecer. También es recomendable seguir hacia el lado Este de Colonia para conocer la nueva Ruta del Queso con propuestas que entrelazan costumbre locales con tradiciones europeas.
Ideal para: escapadas de un día o viajes sin auto.
2. Punta del Este cultural: arte, cine y experiencias únicas
Más allá de sus playas, Punta del Este se consolidó en los últimos años como un polo cultural en crecimiento. Durante el fin de semana largo habrá propuestas que combinan arte contemporáneo, cine y experiencias exclusivas en distintos puntos del departamento de Maldonado.
Entre ellas se destaca el ciclo de proyecciones del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), que se realizará en el marco de CINE MACA, un espacio de referencia para el cine nacional contemporáneo en Maldonado que organiza funciones semanales, festivales y encuentros dedicados a lo mejor del cine uruguayo e internacional.
Punta del Este: el balneario combina playas, arte contemporáneo y una agenda cultural cada vez más activa.
A pocos kilómetros de allí, cerca del Faro de José Ignacio, la Fundación Cervieri Monsuárez realizará el evento Art Experience Uruguay, una visita especial a este centro de arte contemporáneo que presenta una destacada programación de artistas latinoamericanos y que se ha convertido en uno de los nuevos puntos culturales de la región.
El plan se puede completar con recorridos por galerías, librerías independientes y cafés de especialidad que se multiplican en distintos rincones del balneario.
Ideal para: quienes quieren combinar playa con experiencias culturales, recorrer museos y galerías o sumar cine y arte contemporáneo a una escapada de fin de semana.
3. Cabo Polonio: naturaleza y desconexión total
En la costa atlántica de Rocha hay un lugar donde el ritmo cambia por completo: Cabo Polonio. Para llegar hay que dejar el auto y atravesar las dunas en vehículos especiales, una experiencia que ya anticipa lo que viene después: un pequeño poblado frente al mar, sin calles asfaltadas y con un paisaje que parece detenido en el tiempo.
Playas abiertas al Atlántico, faros solitarios, lobos marinos descansando sobre las rocas y atardeceres que tiñen todo de naranja forman parte del encanto de este destino que invita a caminar, surfear o simplemente mirar el mar.
Colonia, su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Quienes quieran seguir recorriendo la costa pueden sumar al itinerario otros balnearios cercanos como La Pedrera o La Paloma, dos clásicos de Rocha donde la vida gira alrededor del océano, los paradores frente al mar y una gastronomía enriquecida con productos de mar y frutos nativos.
Ideal para: viajeros que buscan paisajes naturales, surf, caminatas frente al mar y una experiencia de desconexión total.
4. Termas: el plan perfecto para bajar un cambio
En el litoral del país, Uruguay ofrece una de las regiones termales más importantes de Sudamérica. Sus aguas provienen del Sistema Acuífero Guaraní y alcanzan temperaturas de entre 38 y 46 grados, lo que las convierte en una experiencia ideal para relajarse en cualquier época del año.
La región destaca por la versatilidad de su propuesta, adaptándose a todo tipo de viajeros. Desde la exclusividad de los resorts 5 estrellas con sistema all inclusive y campos de golf en Arapey, hasta la calidez de las opciones de alojamiento más económicas y familiares. Destinos emblemáticos como las Termas del Daymán, las únicas de agua salada en Almirón, o el entorno agreste de Guaviyú, ofrecen una infraestructura completa que combina parques acuáticos, spas de primer nivel y áreas de camping o moteles municipales. El resultado es un refugio diseñado para bajar el ritmo, donde el descanso al aire libre convive con la naturaleza del entorno.
Ideal para: quienes priorizan el descanso, escapadas de bienestar o viajes en pareja para desconectar del ritmo de la ciudad.
5. Montevideo: cultura, teatro y espacios verdes
La capital uruguaya suma propuestas para quienes buscan una escapada urbana llena de identidad. Montevideo integra sus espacios verdes —desde el Parque Rodó y el Prado hasta el Jardín Botánico y el Parque de la Amistad— con proyectos de recuperación como el Modelo Abierto o el Parque Mauá, que se han tornado espacios de convivencia ciudadana.
Esta oferta se complementa con una actividad teatral y musical que se intensifica en otoño. Salas como el Teatro Solís, la Sala Verdi, el Auditorio del Sodre, la Sala Zitarrosa, mantienen funciones durante todo el fin de semana, consolidando a la ciudad como un polo cultural de referencia en la región.
La experiencia se completa con el recorrido por la rambla, el casco histórico de la Ciudad Vieja y una renovada propuesta enogastronómica. Esta oferta combina las parrillas tradicionales con bares y restaurantes contemporáneos, sumando la cercanía de las bodegas turísticas, ubicadas a solo 20 minutos del centro de la capital.
Ideal para: quienes disfrutan de las ciudades caminables, el teatro, la cultura y los paseos frente al río.
A pocas horas de Argentina y con propuestas que combinan cultura, naturaleza y gastronomía, Uruguay se consolida como una opción cercana y versátil para escapadas de fin de semana largo, con experiencias para distintos estilos de viaje durante todo el año.