Ramona: El turismo rural celebra dos décadas como motor de identidad y desarrollo local

Lo que comenzó hace veinte años como una alternativa para diversificar la producción agropecuaria, hoy es una realidad consolidada que define la identidad de Ramona.
En una ceremonia cargada de simbolismo, el senador Alcides Calvo entregó la declaratoria de Interés Legislativo por el 20° aniversario del Turismo Rural en Ramona, una actividad que transformó la economía de la localidad. Este hito coincide con avances históricos para la comunidad, como la transferencia formal del sistema de cloacas y el fortalecimiento de la infraestructura de salud pública.
Lo que comenzó hace veinte años como una alternativa para diversificar la producción agropecuaria, hoy es una realidad consolidada que define la identidad de Ramona.
El próximo 10 de mayo, la localidad celebrará las dos décadas de su programa de Turismo Rural, un modelo que ha demostrado ser mucho más que una oferta para visitantes: es una herramienta de arraigo.
Durante un acto en Rafaela, el senador Alcides Calvo destacó que esta actividad ha permitido preservar el patrimonio arquitectónico y las costumbres de los pioneros, pero con una mirada de futuro.
El impacto directo se traduce en el fomento del empleo joven y el fortalecimiento del emprendedurismo de las mujeres rurales, dinamizando una cadena que incluye a artesanos, guías y prestadores de servicios. Este reconocimiento de la Cámara de Senadores respalda el esfuerzo de quienes mantienen viva la esencia del interior santafesino.
En paralelo a los festejos por su identidad, Ramona alcanzó un logro fundamental en materia de infraestructura. El Ministerio de Obras Públicas de la Provincia efectuó la transferencia formal de la red de desagües cloacales, la estación elevadora y la planta de tratamiento a la administración local.
Con la firma del acta por parte del presidente comunal, José Barbero, y autoridades provinciales, el gobierno local asume la operación y mantenimiento del sistema.
Esta obra no solo revaloriza las propiedades y promueve el desarrollo inmobiliario sustentable, sino que garantiza un impacto directo en la salud pública al eliminar el riesgo de contaminación de napas. El sistema cuenta con tecnología de punta para procesar los líquidos antes de su disposición final, asegurando que el crecimiento urbano de la localidad sea amigable con el medio ambiente.
La agenda de gestión en Ramona se completa con avances significativos en el área de salud. Por disposición del Ministerio de Salud provincial, se creó oficialmente el cargo de chofer para el SIES 107 del SAMCo local.
Esta medida, gestionada conjuntamente por la Comuna y el efector de salud, permitirá mejorar drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias y derivaciones a centros de mayor complejidad, garantizando que la unidad de traslado cuente siempre con personal capacitado.
Finalmente, la solidaridad también tiene su espacio en la agenda comunal. El próximo 31 de marzo, el NIDO será sede de una jornada de donación de sangre organizada junto al CUDAIO.
Bajo la premisa de que "donar sangre salva vidas", se invita a los vecinos de entre 16 y 65 años a participar de esta colecta voluntaria, un recurso vital para tratamientos oncológicos y cirugías que depende exclusivamente de la participación ciudadana.