Departamento Castellanos

Ramona: El turismo rural celebra dos décadas como motor de identidad y desarrollo local

En una ceremonia cargada de simbolismo, el senador Alcides Calvo entregó la declaratoria de Interés Legislativo por el 20° aniversario del Turismo Rural en Ramona, una actividad que transformó la economía de la localidad. Este hito coincide con avances históricos para la comunidad, como la transferencia formal del sistema de cloacas y el fortalecimiento de la infraestructura de salud pública.