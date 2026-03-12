Departamento Garay

Violencia de género: jornada clave en Cayastá para unificar protocolos de intervención

En una iniciativa impulsada por el senador Germán Baumgartner, representantes de municipios, comunas, Salud y Áreas Sociales de todo el departamento Garay se reunieron en Cayastá. El encuentro, que contó con el asesoramiento técnico del Ministerio Público de la Acusación, buscó aceitar los protocolos de actuación y garantizar que las respuestas ante situaciones de vulnerabilidad sean rápidas y efectivas.