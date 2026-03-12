Violencia de género: jornada clave en Cayastá para unificar protocolos de intervención
En una iniciativa impulsada por el senador Germán Baumgartner, representantes de municipios, comunas, Salud y Áreas Sociales de todo el departamento Garay se reunieron en Cayastá. El encuentro, que contó con el asesoramiento técnico del Ministerio Público de la Acusación, buscó aceitar los protocolos de actuación y garantizar que las respuestas ante situaciones de vulnerabilidad sean rápidas y efectivas.
Jornada en Cayastá para fortalecer la protección de mujeres
Bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, la localidad de Cayastá fue sede de una productiva Jornada de Diálogo y Articulación Territorial. La actividad, enmarcada en el Mes de la Mujer, tuvo como eje central el fortalecimiento de los equipos de primera intervención que operan en las distintas comunidades del departamento Garay.
Participaron equipos de las áreas sociales de municipios y comunas, referentes de Salud, personal de los Puntos Violeta y del Centro de Acción Familiar (CAF). El objetivo fue claro: romper los compartimentos estancos y promover un trabajo en red que evite la revictimización de mujeres y niñas en situación de riesgo.
La Justicia en el territorio
Uno de los puntos altos de la jornada, desarrollada en la histórica sede de la Biblioteca Popular “Manuel Láinez” (Centro Unión y Alegría), fue la intervención de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dra. María Rosario Haeffeli.
La funcionaria judicial brindó una charla técnica orientada a unificar criterios de actuación. En este sentido, se repasaron los protocolos para la toma de denuncias y la preservación de pruebas, herramientas fundamentales para que el camino hacia la justicia sea real y efectivo desde el primer contacto de la víctima con el Estado.
Respuesta institucional
La jornada no solo sirvió para la capacitación técnica, sino también para que los equipos locales compartan las realidades que enfrentan en cada rincón del departamento.
Con esta articulación, se busca que la respuesta ante casos de vulnerabilidad no dependa de esfuerzos aislados, sino de un sistema coordinado entre el sistema sanitario, la seguridad y la Fiscalía.