Tragedia en Suiza: el incendio de un autobús postal dejó seis muertos y cinco heridos

La tranquilidad de la pequeña localidad de Kerzers, en el oeste de Suiza, se vio quebrantada por un suceso que ha conmocionado a toda Europa. Tras el devastador incendio de un autobús postal ocurrido el pasado martes, las autoridades judiciales y policiales han arrojado luz sobre las causas del siniestro.
Según los informes preliminares de la Fiscalía, el incendio no fue un accidente fortuito ni un acto de terrorismo internacional, sino la acción deliberada de un individuo descrito como una persona "marginada y perturbada".
El saldo de la tragedia es desgarrador: seis personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. El incidente tuvo lugar a plena luz del día, cuando el vehículo, un icónico autobús postal suizo, se convirtió en una trampa de fuego en cuestión de segundos.
El perfil del sospechoso
Las investigaciones lideradas por el fiscal general del cantón de Friburgo han permitido identificar al presunto autor del ataque. Se trata de un hombre que, según los testimonios recolectados y las evidencias en la escena, sufría serios problemas de salud mental y vivía en una situación de exclusión social.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el sujeto habría rociado un líquido inflamable dentro del habitáculo antes de iniciar la combustión.
Lo más impactante del relato policial es que el sospechoso se habría inmolado en el acto, prendiéndose fuego a sí mismo tras desatar el infierno dentro de la unidad de transporte. Esta acción refuerza la hipótesis de un "acto desesperado" o suicida por encima de cualquier otra motivación ideológica.
El principal sospechoso se habría quitado la vida tras iniciar el fuego dentro de la unidad de transporte.
Descartan la pista terrorista
Desde el primer momento, el temor a un atentado terrorista sobrevoló la investigación, dada la naturaleza pública del objetivo y la magnitud de la violencia empleada.
Sin embargo, tras analizar el entorno del sospechoso y sus comunicaciones, la policía cantonal y los servicios de inteligencia suizos han sido tajantes: "No hay ninguna prueba que sugiera que se trate de un acto terrorista", afirmó Martial Pugin, jefe de comunicaciones de la policía.
El fiscal a cargo del caso reiteró que se trató de un evento aislado provocado por un individuo con facultades mentales perturbadas. Esta aclaración busca llevar tranquilidad a una población que, en los últimos meses, ha seguido de cerca otros incidentes viales y siniestros en la región.
Tragedia en Suiza. Crédito: Reuters.
Estado de las víctimas y respuesta oficial
El operativo de rescate fue inmediato, con bomberos y helicópteros médicos desplazándose a Kerzers a los pocos minutos de recibirse la alerta. A pesar de la celeridad, la voracidad de las llamas —que alcanzaron varios metros de altura según videos captados por testigos— impidió que muchos pasajeros pudieran evacuar a tiempo.
Actualmente, tres personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas luchando por su vida debido a la gravedad de las quemaduras y la inhalación de humo.
Por su parte, el presidente suizo, Guy Parmelin, expresó su profundo dolor por lo ocurrido: “Estoy profundamente conmocionado y entristecido al enterarme de que, una vez más, personas han perdido la vida en un grave incendio en Suiza”, declaró el mandatario, quien envió sus condolencias a las familias de las víctimas.
La comunidad de Kerzers ha improvisado un pequeño memorial con flores y velas en el lugar del siniestro, mientras los expertos en identificación forense trabajan arduamente en el Centro Universitario de Medicina Legal para confirmar la identidad de los fallecidos, una tarea compleja debido al estado en que quedaron los cuerpos tras el fuego.