Francia: desbaratan un presunto plan terrorista cerca de una prisión y hay seis detenidos

Francia informó este miércoles la desarticulación de un presunto plan terrorista en el norte del país, en una zona cercana a la prisión de Longuenesse, en el Pas-de-Calais. El operativo se desarrolló en el área de Saint-Omer/Calais, con detenciones dentro y fuera del penal.
En total, seis hombres quedaron bajo custodia: dos fueron interceptados en un vehículo estacionado cerca de la cárcel y otros tres son detenidos alojados en el establecimiento. Además, se detuvo a una persona del entorno familiar de los sospechosos.
Qué se encontró y cómo arrancó el operativo
Las fuerzas de seguridad encontraron en el vehículo un arma de puño cargada, una botella de ácido clorhídrico y una bandera negra atribuida al Estado Islámico. Los elementos fueron incautados en el control que se realizó durante la madrugada.
La intervención se activó luego de una alerta por la presencia de un dron en las inmediaciones del complejo penitenciario. A partir de ese aviso, se reforzó el despliegue policial en la zona y se avanzó con procedimientos de control y registros.
También se efectuaron perquisiciones vinculadas a la investigación. En un domicilio relacionado con un familiar de los detenidos, se informó el hallazgo de una segunda arma de fuego y municiones.
La causa judicial y los delitos investigados
La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) abrió una investigación en flagrancia por “asociación de malhechores terrorista” y por tenencia de un arma de categoría B en relación con una empresa terrorista.
El expediente también fue ampliado con figuras vinculadas a la dinámica carcelaria: entrega y recepción de objetos ilícitos a detenidos, sobrevuelo de zonas restringidas y destrucción u ocultamiento de pruebas.
La pesquisa quedó en manos de la SDAT, la DGSI y unidades regionales de la Policía Nacional, en un esquema coordinado típico de investigaciones por terrorismo en Francia.
Un clima de alerta en Europa
El caso se conoce en un contexto de máxima atención en Europa por la escalada bélica en Medio Oriente. En Francia, el nivel de vigilancia se viene reforzando sobre objetivos sensibles, entre ellos prisiones, infraestructura crítica y eventos masivos.
Por el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre el blanco final del plan ni sobre un cronograma operativo, mientras continúan los interrogatorios y las diligencias para reconstruir el circuito de contactos y la procedencia del material incautado.