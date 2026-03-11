En medio de la guerra en Medio Oriente

Francia: desbaratan un presunto plan terrorista cerca de una prisión y hay seis detenidos

Francia desarticuló un presunto plan terrorista en el norte del país, cerca de la prisión de Longuenesse. Hallaron un arma cargada, ácido clorhídrico y una bandera del ISIS. Hay seis detenidos, entre ellos tres presos.