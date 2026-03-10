Activistas cuestionaron la energía nuclear durante una cumbre internacional en Francia
La protesta ocurrió durante la apertura del encuentro en París, cuando manifestantes lograron irrumpir en el escenario mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, daba la bienvenida a los líderes presentes en el evento.
Tensión en cumbre nuclear en París tras protesta de activistas.
La segunda cumbre mundial dedicada a la energía nuclear, realizada este martes en París, comenzó con un episodio inesperado cuando activistas lograron irrumpir en el escenario principal del evento. La reunión, que buscaba promover el desarrollo de esta fuente energética, reunió a líderes internacionales y autoridades del sector.
El incidente ocurrió justo cuando el presidente francés Emmanuel Macron y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, realizaban la bienvenida oficial a los jefes de Estado presentes.
Durante el inicio del encuentro, dos integrantes de la organización ambientalista Greenpeace lograron superar los controles de seguridad y acceder al escenario principal.
Los manifestantes se presentaron vestidos con trajes negros y corbatas, lo que les permitió mezclarse entre los asistentes sin levantar sospechas. Una vez frente al público, desplegaron pancartas con consignas críticas hacia la energía nuclear.
Entre los mensajes exhibidos podían leerse frases como: “Energía nuclear = inseguridad energética” y “La energía nuclear alimenta la guerra de Rusia”.
Un cruce directocon Macron
Durante la protesta, uno de los activistas se dirigió directamente al presidente francés con una pregunta que generó tensión en el recinto: “¿Por qué seguimos comprando uranio a Rusia?”.
Macron respondió defendiendo la política energética de su país y afirmó que Francia cuenta con una importante capacidad de producción propia. “Nosotros mismos producimos energía nuclear”, sostuvo el mandatario.
Macron, pronuncia un discurso durante la apertura de la Cumbre de Energía Nuclear. Crédito: REUTERS.
Sin embargo, según datos aduaneros difundidos por el propio gobierno francés, el país todavía importa uranio enriquecido proveniente de Rusia para el funcionamiento de sus centrales nucleares.
Protestas también en las afueras de la cumbre
La acción de los activistas no se limitó al interior del evento. En la localidad de Boulogne-Billancourt, ubicada en las afueras de París, otro grupo de manifestantes llevó adelante una protesta coordinada.
Alrededor de 15 activistas bloquearon convoyes que se dirigían hacia la cumbre para denunciar la continuidad de las importaciones de combustible nuclear ruso por parte de la Unión Europea.
Según los manifestantes, el combustible nuclear se mantiene como una de las pocas fuentes energéticas provenientes de Rusia que todavía no fue restringida por completo dentro del bloque europeo.
El debate sobre la dependencia energética
Detrás de las protestas se encuentra también la influencia global de Rosatom, la empresa estatal rusa dedicada a la energía nuclear. De acuerdo con estimaciones citadas durante el debate, en 2025 la compañía concentraba cerca del 44 % de la capacidad mundial de enriquecimiento de uranio.
Macron, asiste a una reunión bilateral con Rafael Grossi. Crédito: REUTERS.
A cuatro años del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los productores europeos de energía nuclear continúan enfrentando dificultades para reemplazar esos suministros estratégicos.
En este contexto, la cumbre se desarrolla en medio de una discusión global sobre el papel de la energía nuclear: mientras algunos países la promueven como alternativa energética, otros cuestionan su impacto geopolítico y su vínculo con los conflictos internacionales.