Emmanuel Macron ordenó aumentar ojivas nucleares de Francia

El presidente galo aclaró que su objetivo es la “disuasión” y que su país no se aparta del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Crédito: Yoan Valat /REUTERSEmmanuel Macron, presidente de Francia. Crédito: Yoan Valat /REUTERS
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que ordenó aumentar el número de ojivas nucleares francesas para fortalecer el arsenal del país.

Desde Ile Longue (Isla Larga) en el oeste de Francia, una base clave de submarinos de misiles balísticos nucleares, Macron anunció: “Solicité aumentar el número de ojivas nucleares”, pero declinó proporcionar cifras específicas.

“Ya no vamos a dar a conocer las cifras de nuestro arsenal nuclear”, agregó Macron y enfatizó que el refuerzo del arsenal nuclear es esencial, antes de anunciar que las Fuerzas Armadas de Francia contarán con un submarino nuclear de misiles balísticos de próxima generación y que se espera que empiece a funcionario en 2036.

El presidente apuntó que el país está listo para incorporar “una dimensión europea” al concepto francés de “disuasión nuclear avanzada”. Los países europeos, incluyendo a Reino Unido, expresaron interés en el concepto, agregó.

French President Emmanuel Macron delivers a speech next to the submarine 'Le Temeraire' (The Temerarious) at the nuclear submarines Navy base Ile Longue in Crozon, France, March 2, 2026. Yoan Valat /Pool via REUTERSEmmanuel Macron, presidente de Francia. Crédito: Yoan Valat /REUTERS

Apuntó que París, Londres y Berlín trabajarán juntos en proyectos relacionados con misiles de muy largo alcance como parte de los esfuerzos por fortalecer la capacidad de defensa europea.

El rol de Alemania

Por otro lado, Francia y Alemania establecieron un grupo directivo nuclear de alto nivel para fortalecer la cooperación en disuasión, anunciaron Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, en una declaración conjunta. De acuerdo con la declaración publicada en el Elíseo, los dos países coincidieron en que el grupo directivo nuclear facilitará las consultas bilaterales sobre una mezcla estratégica de fuerzas convencionales, defensa antimisiles y capacidades nucleares francesas.

Las dos partes acordaron empezar a tomar medidas concretas este año, incluyendo la participación convencional de Alemania en ejercicios nucleares franceses y visitas conjuntas a sitios estratégicos, así como el desarrollo de capacidades convencionales con los socios europeos, añadió. La declaración reafirmó que la dimensión nuclear de la disuasión sigue siendo un pilar de la seguridad europea.

German Chancellor Friedrich Merz speaks during the Italy–Germany Business Forum at the Grand Hotel Parco dei Principi, in Rome, Italy, January 23, 2026. REUTERS/Matteo Minnella TPX IMAGES OF THE DAYFriedrich Merz, canciller de Alemania. Crédito: REUTERS/Matteo Minnella

Enfatizó que su cooperación complementará, no reemplazará, la disuasión nuclear y los arreglos de intercambio nuclear de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ambos líderes reafirmaron su compromiso con las obligaciones internacionales, incluyendo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

También prometieron mantener estrecha coordinación con Estados Unidos, Reino Unido, otros aliados y la OTAN.

