De referente local a pensador global

La metamorfosis de López Claro: cómo la Europa de los 70 cambió su mirada

Una breve entrevista con El Litoral en febrero de 1974 muestra el giro del artista, tras una temporada en el Viejo Continente. El abandono del pincel tradicional por otros materiales para retratar una época que, según él, se caía a pedazos.