Ciclo de entrevistas de El Litoral y Santa Fe Arte

César López Claro: influencias universales y sensibilidad santafesina

Su pintura se nutrió de diversos movimientos como el cubismo, pero alcanzó una voz propia forjada por las calles, los objetos y los cuerpos de la ciudad que eligió para vivir. Gabriela “Pisca” Garrote cuenta detalles de una obra formidable.