Conflicto

ASOEM denuncia prácticas antisindicales y reclama respeto a la libertad sindical en Sauce Viejo

En medio de un conflicto que ya supera los tres meses de duración, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe (ASOEM) denunció una serie de prácticas antisindicales por parte del Ejecutivo municipal de Sauce Viejo, encabezado por el intendente Mario Papaleo. Según sostiene la entidad gremial, la negativa del gobierno local a reconocer la organización sindical elegida por los trabajadores derivó en un escenario de hostigamiento laboral, obstáculos administrativos y una escalada de tensiones institucionales.