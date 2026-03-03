Medida de fuerza

ASOEM resolvió un paro de 48 horas y profundiza el plan de lucha en Sauce Viejo

El cuerpo de delegados resolvió por unanimidad profundizar el plan de lucha este jueves y viernes. La medida, que afectará a Santa Fe y otras siete localidades, incluye una marcha masiva hacia la vecina ciudad en reclamo por "prácticas desleales" y vulneración de la libertad sindical.