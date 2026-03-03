ASOEM resolvió un paro de 48 horas y profundiza el plan de lucha en Sauce Viejo

En la tarde de este martes se reunió el Cuerpo de Delegados de la ASOEM para evaluar la evolución del conflicto en la ciudad de Sauce Viejo y definir la continuidad del plan de acción gremial.
El cuerpo de delegados resolvió por unanimidad profundizar el plan de lucha este jueves y viernes. La medida, que afectará a Santa Fe y otras siete localidades, incluye una marcha masiva hacia la vecina ciudad en reclamo por "prácticas desleales" y vulneración de la libertad sindical.
Luego de un amplio intercambio, se aprobó por unanimidad la realización de un paro de 48 horas en toda la jurisdicción de la organización sindical (Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar, Candioti y Sauce Viejo), como expresión concreta de la unidad y la firmeza del colectivo de trabajadores municipales.
La medida se desarrollará de la siguiente manera:
Jueves 5: paro con concurrencia a los lugares de trabajo y movilización hacia la ciudad de Sauce Viejo.
Viernes 6: paro sin concurrencia.
A su vez, se resolvió mantener las carpas instaladas en Sauce Viejo hasta el viernes inclusive, reafirmando la presencia territorial y el acompañamiento activo a los compañeros.
Es importante remarcar que se garantizarán guardias mínimas en servicios esenciales.
La decisión responde al sistemático incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales por parte del Ejecutivo, a la configuración de prácticas desleales —incluidos en el art. 53 de la Ley 23.551—, a la obstrucción del derecho de libre afiliación y al menoscabo de la libertad sindical.
Asimismo, la ASOEM denuncia la vulneración de los principios de progresividad y de buena fe negocial, pilares rectores del derecho colectivo del trabajo, reafirmando la voluntad de diálogo y exigiendo el pleno respeto a la normativa vigente.
La resolución adoptada por la totalidad del Cuerpo de Delegados constituye una señal política clara: frente a la vulneración de derechos, los intentos de disciplinamiento y el desconocimiento de la libertad sindical, la respuesta será colectiva, organizada y en unidad. No se aceptarán retrocesos en materia de derechos laborales ni prácticas que pretendan debilitar la representación legítima de los trabajadores.
La profundización de las medidas expresa la defensa de condiciones dignas de trabajo, el respeto institucional y la plena vigencia de la libertad sindical que garantiza la Constitución Nacional.