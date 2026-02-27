#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Paro de 72 hs confirmado

ASOEM endurece el plan de lucha y denuncia persecución en Sauce Viejo

El gremio del personal municipal reafirmó el estado de huelga.El gremio del personal municipal reafirmó el estado de huelga.
Seguinos en

La ASOEM confirmó paro de 72 horas con acampe para los días 2, 3 y 4 de marzo, en la Municipalidad de Sauce Viejo. "La decisión fue mocionada por la Comisión Directiva y aprobada por la unanimidad del Cuerpo de Delegados esta mañana en el Multiespacio Cultural, en una reunión contundente que expresó el agotamiento de los trabajadores frente a los atropellos del Ejecutivo local", indicaron.

Y agregaron: "La situación se torna aún más grave tras el descuento ilegal de haberes a los compañeros sauceños que ejercieron su legítimo derecho a huelga: una práctica antisindical, persecutoria e inconstitucional que vulnera garantías fundamentales".

"Desde la ASOEM se advirtió que no se aceptarán maniobras de disciplinamiento ni represalias económicas contra quienes luchan por salarios dignos y condiciones laborales justas. Criminalizar la protesta y castigar el ejercicio de derechos es propio de gestiones que eligen el conflicto antes que el diálogo", ampliaron.

Y cerraron: "La ASOEM ratifica que el plan de lucha se profundizará hasta que no exista un canal de diálogo y se respete plenamente la libertad sindical. La dignidad de los trabajadores no se negocia".

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Sauce Viejo
ASOEM

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro