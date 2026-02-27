ASOEM endurece el plan de lucha y denuncia persecución en Sauce Viejo

La ASOEM confirmó paro de 72 horas con acampe para los días 2, 3 y 4 de marzo, en la Municipalidad de Sauce Viejo. "La decisión fue mocionada por la Comisión Directiva y aprobada por la unanimidad del Cuerpo de Delegados esta mañana en el Multiespacio Cultural, en una reunión contundente que expresó el agotamiento de los trabajadores frente a los atropellos del Ejecutivo local", indicaron.
Y agregaron: "La situación se torna aún más grave tras el descuento ilegal de haberes a los compañeros sauceños que ejercieron su legítimo derecho a huelga: una práctica antisindical, persecutoria e inconstitucional que vulnera garantías fundamentales".
"Desde la ASOEM se advirtió que no se aceptarán maniobras de disciplinamiento ni represalias económicas contra quienes luchan por salarios dignos y condiciones laborales justas. Criminalizar la protesta y castigar el ejercicio de derechos es propio de gestiones que eligen el conflicto antes que el diálogo", ampliaron.
Y cerraron: "La ASOEM ratifica que el plan de lucha se profundizará hasta que no exista un canal de diálogo y se respete plenamente la libertad sindical. La dignidad de los trabajadores no se negocia".