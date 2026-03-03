ASOEM denuncia grave agresión del Ejecutivo municipal durante una medida sindical en Sauce Viejo

Este lunes 2 de marzo, los trabajadores municipales nucleados en ASOEM iniciaron una medida de fuerza consistente en un paro con concurrencia y movilización por 72 horas, en el marco del conflicto que se mantiene con el Ejecutivo local que no respeta la libertad sindical.
La jornada incluyó manifestaciones en el obrador central y en el obrador norte, con la participación de cientos de compañeros que se encuentran ejerciendo su derecho constitucional a la protesta.
Imagen ilustrativa. ASOEM.
Durante la manifestación en el obrador central, se presentó el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, acompañado por familiares que se identificaron como funcionarias municipales. En ese contexto, se produjeron agresiones verbales y físicas contra los trabajadores, en un hecho de extrema gravedad institucional.
Además, se intentó forzar la salida de un camión del predio, colocándolo en posición de avanzar pese a que los trabajadores se encontraban en la puerta realizando la protesta, poniendo en riesgo la integridad física de quienes participaban de la misma.
ASOEM repudia enérgicamente estos hechos de violencia y responsabiliza al Ejecutivo municipal por cualquier consecuencia que pudiera derivarse de este accionar irresponsable y provocador. Exige:
El cese inmediato de las agresiones y amenazas hacia los trabajadores.
El respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la organización sindical.
Garantías de seguridad para quienes participan de las medidas de acción sindical.
Una instancia urgente de diálogo real que permita destrabar el conflicto sin violencia ni intimidaciones.
ASOEM hace responsable al intendente Mario Papaleo y a su entorno político por los hechos ocurridos y por cualquier situación de riesgo que se genere en el marco de las medidas gremiales en curso. La entidad sindical continuará defendiendo derechos de manera colectiva, organizada y pacífica.