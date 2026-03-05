Sin paro municipal este viernes: conciliación obligatoria y negociación abierta en Sauce Viejo

Los trabajadores municipales nucleados en Asoem no realizarán finalmente el paro que estaba previsto para este viernes en las localidades de su jurisdicción (incluida Santa Fe), luego de que el gremio resolviera acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincial y ante la apertura de una mesa de negociación por el conflicto de Sauce Viejo. La medida de fuerza -que era de 48 horas en principio- quedará levantada en todas las ciudades alcanzadas por el sindicato, con excepción de Sauce, donde igualmente se ofrecerán algunos servicios.
La decisión se tomó este jueves por la tarde durante una reunión del cuerpo de delegados y la comisión directiva del gremio. Según informó el secretario general de Asoem, Juan Medina, el nuevo escenario abre una instancia de diálogo que el sindicato considera clave para intentar destrabar el conflicto.
Este jueves por la mañana se denunciaron algunos incidentes frente a la Municipalidad de Sauce Viejo donde hubo una movilización concurrida de Asoem. Desde el gremio habían explicado que la protesta responde a un conflicto con el Ejecutivo de Sauce Viejo por presuntos incumplimientos laborales y cuestionamientos vinculados a la libertad sindical.
En esa línea, Medina planteó que uno de los puntos centrales del reclamo es la restitución de los descuentos aplicados a los trabajadores de esa localidad. “Creemos que la primera instancia para acordar es que le devuelvan el dinero que le descontaron a los trabajadores de los días de paro y el presentismo”, sostuvo.
El dirigente gremial destacó además el acompañamiento de trabajadores de distintas localidades durante la jornada de protesta realizada este jueves. “La movilización fue impactante. Estuvimos cerca de 1.200 trabajadores y trabajadoras en solidaridad con los compañeros de Sauce Viejo. Lo más importante que se logró es la solidaridad, algo que hoy parece bastante perimido”, afirmó. Y dijo que va a haber una instancia de diálogo con el municipio sauceño.
También remarcó que el sindicato adoptó algunas decisiones para garantizar servicios esenciales mientras se intenta avanzar en una negociación. “Apenas terminamos la asamblea levantamos el servicio de recolección de residuos en Sauce, el transporte escolar, el traslado de personas con discapacidad y el funcionamiento de los comedores. Queremos mostrar la buena fe de los trabajadores para solucionar el problema”, explicó.
En relación con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el titular de Asoem señaló que la medida rige por 15 días y prevé una audiencia entre las partes el próximo 10 de marzo.