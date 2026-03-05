¿Cuál es el conflicto?

Sin paro municipal este viernes: conciliación obligatoria y negociación abierta en Sauce Viejo

La medida de fuerza que iba a afectar este viernes a varias localidades quedó suspendida luego de que Asoem resolviera acatar la conciliación obligatoria. El gremio participará de una mesa de negociación convocada para intentar resolver el conflicto que se mantiene en Sauce Viejo.