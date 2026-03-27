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Turismo religioso: llega una nueva edición del Circuito de las Capillas Rurales a Ramona

La localidad propone el Circuito de las Capillas Rurales para Semana Santa y avanza con obras cloacales, mejoras urbanas y gestiones ante la Provincia.

Ramona se suma al Circuito de las Capillas Rurales en Semana SantaRamona se suma al Circuito de las Capillas Rurales en Semana Santa
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En la antesala de Semana Santa, la comuna de Ramona se suma a una propuesta regional que combina fe, historia y paisaje, al tiempo que avanza con obras de infraestructura y gestiones ante el Gobierno provincial para fortalecer los servicios y el desarrollo local.

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La comunidad regional invita a participar de una nueva edición del Circuito de las Capillas Rurales, una iniciativa ya consolidada dentro del turismo del centro oeste santafesino. El recorrido se llevará a cabo el viernes 3 de abril desde las 8, comenzando en el templo Nuestra Señora de Pompeya de Josefina.

La propuesta incluye la visita a siete capillas ubicadas en Josefina, Bauer y Sigel, Coronel Fraga, Ramona y Pueblo Marini, espacios que reflejan la profunda devoción de las familias fundadoras y forman parte del patrimonio cultural de la región.

El paseo guiado y gratuito, que tiene una extensión aproximada de 40 kilómetros comenzará a las 8 horas en la Capilla San José de Josefina para, luego, seguir camino hacia las restantes seis capillas del centro oeste santafesino que llevará a visitar, también, las localidades Ramona, Bauer y Sigel, Coronel Fraga y Marini.Semana Santa: proponen recorrer las capillas rurales del oeste santafesino

La actividad, gratuita y grupal, requiere movilidad propia y forma parte de la Red de Turismo del Centro Oeste Santafesino, articulada a través de la Asociación Civil Visite Castellanos. Al finalizar, se ofrecerá un mediodía gastronómico con platos de vigilia y visitas guiadas al Complejo Museológico local.

Obras cloacales y mejoras urbanas

En paralelo, la comuna ejecuta obras complementarias en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, centradas en la limpieza y profundización del canal de evacuación de excedentes hídricos.

La intervención, que abarca unos 400 metros, permitirá optimizar el escurrimiento de efluentes, evitando desbordes y reduciendo el impacto ambiental, especialmente en la contaminación de napas. Estas mejoras se inscriben en un proceso más amplio para garantizar un servicio esencial que eleve las condiciones de habitabilidad de los vecinos.

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Asimismo, se desarrollan tareas de reparación en la red de ciclovías, con trabajos de recomposición de hormigón, nivelación y acondicionamiento general, con el objetivo de mejorar la seguridad y fomentar la movilidad sustentable.

Gestiones para fortalecer el desarrollo local

En el plano institucional, el presidente comunal José Barbero mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el secretario de Gobierno y Municipios de la provincia, Horacio Ciancio.

Dada en llamar “Por los caminos del Gaucho Rosendi”, rememorando al histórico personaje habitante de estas tierras, la cabalgata reunió a la familia campestre, con juegos, recorridas en carruajes, destreza de tropilla entabladas y un paseo pueblerino y el Museo Histórico Comunal.Semana Santa: proponen recorrer las capillas rurales del oeste santafesino

Durante el encuentro se abordó el avance de programas como Obras Menores y Plan Brigadier, orientados a financiar infraestructura local, además de analizar nuevas herramientas administrativas y proyectar futuras intervenciones urbanas.

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