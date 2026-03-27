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Con una inversión de $636 millones

Ocho familias de Sunchales cumplieron el sueño de la casa propia

Se trata de unidades habitacionales destinadas a asociados del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), que la Provincia construye en un terreno ubicado en calles Rafaela y Alvear.

En Sunchales, el Gobierno Provincial sorteó nuevas viviendas y cumplió el sueño de 8 familias de trabajadores municipalesEn Sunchales, el Gobierno Provincial sorteó nuevas viviendas y cumplió el sueño de 8 familias de trabajadores municipales
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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante el sorteo de 8 viviendas que construye en Sunchales, departamento Castellanos, y fueron adjudicadas a familias de trabajadores municipales asociados al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

En Sunchales, el Gobierno Provincial sorteó nuevas viviendas y cumplió el sueño de 8 familias de trabajadores municipalesEn Sunchales, el Gobierno Provincial sorteó nuevas viviendas y cumplió el sueño de 8 familias de trabajadores municipales

Durante el acto, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, destacó que “gracias a la decisión política del gobernador estas viviendas vienen a traer soluciones habitacionales a los trabajadores municipales de Sunchales”.

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“Las unidades habitacionales responden al prototipo dúplex de 70 metros cuadrados, con estar-comedor, cocina, baño, lavadero y espacio para cochera en planta baja; y dos dormitorios y baño en planta alta. Además, estamos ejecutando obras complementarias de veredas peatonales y arborización”, precisó Medina.

El proyecto de viviendas que la Provincia construye en un terreno cedido por la Municipalidad de Sunchales, ubicado en calles Rafaela y Alvear, cuenta con una inversión superior a los 636 millones de pesos y un avance de obras del 90%, entrando en su etapa final.

En Sunchales, el Gobierno Provincial sorteó nuevas viviendas y cumplió el sueño de 8 familias de trabajadores municipalesEn Sunchales, el Gobierno Provincial sorteó nuevas viviendas y cumplió el sueño de 8 familias de trabajadores municipales

Las unidades se ejecutan mediante un trabajo articulado con el SOEM, buscando dar respuesta a la demanda habitacional del sector y permitiendo que más familias accedan a la vivienda propia para consolidar su proyecto de vida en la ciudad.

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En este sentido, el secretario general del SOEM, Adrián Bertolini, señaló que “hoy comenzamos a resolver el problema habitacional de los trabajadores municipales. Estas ocho viviendas vienen a dar respuesta a una demanda muy fuerte que tenemos y esperamos en el futuro que se concreten más viviendas para los afiliados del SOEM”.

Un sorteo, 8 nuevas oportunidades

El sorteo, a cargo de los equipos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), contó con un universo de 35 familias de trabajadores asociados al SOEM. En la oportunidad se sortearon ocho cupos para la demanda general y se establecieron diez suplentes.

Tras el sorteo, Alejandro, uno de los adjudicatarios expresó su alegría por acceder a la vivienda propia y dijo “estoy emocionado, esto es muy importante para mí porque significa dejar de pagar alquiler y empezar a pagar algo que es propio”.

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