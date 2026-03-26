Legislatura de Santa Fe

El Senado de Santa Fe insiste con una ley para que nadie pueda acceder a una tarjeta ajena

Al igual que en las provincias Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, se busca que una norma provincial que refuerce lo dispuesto en 2024 por la Secretaría de Comercio santafesina. La Cámara alta vuelve a la carga con un proyecto que no logró la aprobación tres años atrás.