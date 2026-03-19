En votación dividida

Diputados avanzó con un proyecto de ley para bajar la litigiosidad laboral

El dictamen votado de mayoría además de reformar artículos del Código Procesal Laboral incorporó otros capítulos como mayor roles al Observatorio del sistema de comisiones médicas. Los diferentes bloques justicialistas y la izquierda se expresaron en rechazo al texto que deberá revisar el Senado. Para el oficialismo, es el punto de partida para debates pendientes en el fuero laboral.