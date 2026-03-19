Unanimidad en el Senado

Santa Fe se suma a la Ley Nacional para coordinar la lucha contra las mafias

No hubo ningún voto en contra, ni abstenciones en la Cámara alta para apoyar la norma sobre organizaciones criminales. El gobernador Pullaro, que fue parte de los expositores en las comisiones del Congreso, dijo que "el garantismo le hizo mucho daño al país".