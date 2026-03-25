Diputados pidió que licencias por maternidad y lactancia se incluyan en el plan de asistencia

La Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo que modifique el decreto 0586/25 y que incluya en el plan de incentivo a la asistencia al personal docente que peticione licencia por maternidad y lactancia. El cuerpo respaldó así la presentación realizada por Verónica Porcelli Baró Graf (100% Santafesino).
En los hechos la legisladora había presentado un proyecto de ley y en la discusión en la Comisión de Educación acordaron transformarlo en un proyecto de Comunicación que llegó al recinto y fue aprobado por todo el arco político.
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Porcelli marcó que el decreto 0586 del año 2024 estableció un premio por Asistencia Perfecta para los docentes de la Provincia, pero allí no contempló el pago de esta suma dineraria a aquellas docentes que estén gozando de su licencia por maternidad y lactancia. Ambas licencias están contempladas en la Ley Nacional 20. 744 que rige los contratos de trabajo.
Para la diputada, en el caso de la licencia por maternidad y lactancia, "el quite de este bono por Asistencia Perfecta se convierte en una situación arbitraria y particularmente gravosa, puesto que para ejercer ambas acciones el cese de la actividad laboral es inevitable; siendo que paradójicamente debería ser considerada la más perfecta de las asistencias".
En los fundamentos de la iniciativa, se subraya el cambio social que se está viviendo en relación al deseo de ser madres: los embarazos se producen a edades más avanzadas, muchas veces postergados por la necesidad de desarrollo personal y laboral de las mujeres que buscan estabilidad económica a la hora de criar a sus hijos. "Es por esto que la posibilidad de perder incentivos económicos a la hora de ejercer el derecho a la licencia por maternidad y lactancia, se convierte en un acto de discriminación e injusticia que daña el vínculo fundante entre la madre y el hijo en los primeros meses de vida", subrayó la diputada.
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Destaca que la Organización Mundial de la Salud establece que la leche materna es el mejor alimento para los lactantes; limpia y segura, es la manera natural de proteger al bebé con los anticuerpos necesarios para defenderse de las enfermedades propias de la infancia. Los niños amamantados muestran un mejor desempeño cognitivo y son menos propensos al sobrepeso. La lactancia durante el primer mes es a libre demanda, motivo por el cual es necesaria una disponibilidad atenta de la madre al bebé para cuando éste la necesita.
Para Porcelli "proteger la lactancia materna se está asegurando una niñez sana, un beneficio para toda la sociedad y las generaciones futuras".
Finalizó marcando que el deber como legisladores "es llevar tranquilidad a las docentes a la hora de elegir tener hijos y facilitar la lactancia materna, propendiendo a garantizar el futuro de las generaciones. Una norma que otorgue una suma dineraria extra por Asistencia Perfecta atenta directamente contra este objetivo".