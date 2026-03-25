Para docentes santafesinos

Diputados pidió que licencias por maternidad y lactancia se incluyan en el plan de asistencia

La Cámara transformó en petición lo que era un proyecto de ley. "Es nuestro deber como legisladores llevar tranquilidad a las docentes a la hora de elegir tener hijos y facilitar la lactancia materna, propendiendo a garantizar el futuro de las generaciones", explicó la autora de la iniciativa.