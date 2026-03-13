Cámara de Diputados: media sanción para el proyecto de Salud Mental Perinatal

La Cámara Baja de la Provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves al proyecto de Salud Mental Perinatal, trabajado en el último tiempo por Ximena García, diputada provincial por Unidos. La iniciativa promueve una nueva política pública que apunta a abordar la salud materna, infantil y comunitaria.
Qué es la Salud Mental Perinatal
Un concepto reciente que de a poco se está incorporando en la agenda de salud de Argentina: implica un enfoque completo que pone la atención en la conexión que se genera entre entre la mujer embarazada o puérpera y el niño hasta los primeros 2 años, abarcando el bienestar emocional, psicológico y relacional de ambos, las familias y la comunidad.
También destacar que es una etapa de gran vulnerabilidad, pero también de enorme potencial, siendo esencial para el desarrollo psíquico y de los vínculos afectivos.
Las claves de su implementación
La invisibilización del tema se traduce en serias dificultades para la detección temprana de los padecimientos emocionales en las mujeres durante el embarazo y el período postparto, como también por la ausencia de ámbitos accesibles para el acompañamiento.
Ante esto, García aseguró que “nuestro proyecto promueve el cuidado integral de la salud mental de mujeres, niños y niñas desde el embarazo hasta los dos años”. A su vez, sostuvo que la implementación se va a llevar a cabo mediante acciones de promoción, prevención, atención y acompañamiento interdisciplinario e intersectorial, que fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios.
El impacto de no intervenir
La falta de atención a la salud mental perinatal genera impactos significativos que pueden resumirse en tres grandes ejes: las consecuencias directas en la madre, en el niño o niña, y en las repercusiones con el entorno familiar.
- Para la madre, las consecuencias incluyen el desarrollo de depresión posparto, el incremento de problemas de salud mental preexistentes a la gestación, ansiedad y trastornos del sueño, sumados al aislamiento social.
- Para el niño o niña, los efectos se manifiestan en el impacto del vínculo afectivo, ya que la ausencia de una conexión emocional estable puede dificultar el desarrollo de un apego seguro. Además, existen problemas en el desarrollo que surgen por la falta de estimulación y cuidado sensible, y un mayor riesgo de problemas de salud mental en el futuro, debido a la exposición temprana a un entorno emocionalmente inestable.
- En la pareja y el entorno: La desatención provoca conflictos en la pareja y un consecuente desgaste familiar generalizado.
Es importante mencionar que García estuvo construyendo dicha propuesta con distintos actores que se dedican a trabajar con el tema en Santa Fe. Entre ellos podemos destacar al equipo de Salud Mental del Hospital Oncológico Ex Iturraspe, a la subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe, al equipo de consumo problemático de la Municipalidad de Santa Fe.
Como también al equipo de Psicología Perinatal Santa Fe, a especialistas de la Universidad Nacional del Litoral, a Maternidad, Neonatología, Pediatría y equipo de Salud Mental del Hospital Iturraspe Nuevo y a la secretaría de Educación de la MCSF.