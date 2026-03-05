El oficialismo santafesino define pautas sobre régimen municipal y prepara el debate con el PJ
La norma que cambiará la vida política en cada población de Santa Fe se estudia primero puertas adentro de Unidos, con el bloque de senadores radical como anfitrión de intendentes y diputados. El peronismo tiene su propia visión.
El oficialismo define pautas sobre régimen municipal.
Los intendentes de Unidos para Cambiar Santa Fe, Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rodrigo Alejandro Müller (Esperanza), Leonardo Viotti (Rafaela) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) fueron recibidos por el bloque de senadores de esa fuerza y otros diputados del oficialismo con el propósito de intercambiar posiciones sobre el nuevo régimen municipal que ha abierto la reforma de la Constitución.
La norma que cambiará la vida política de cada población en la provincia y sus gobiernos municipales (ya no habrá comunas) tiene primero intercambios entre los principales socios del partido de gobierno.
El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, encabezó el encuentro del que los periodistas supieron una vez celebrado, con fotos y un cuidado parte de prensa oficial que no contiene las pautas que comienzan a perfilarse en ese debate interno.
Desde el 11 de diciembre del año pasado se encuentra en la Cámara alta el mensaje N°51 del Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura que -como era de esperar- no logró ser tratado en extraordinarias. Desde su ingreso, se le renueva una preferencia en la agenda de la Cámara, lo que habla de su prioridad y también de las dificultades que implica acordar temas como números de habitantes para las distintas categorías de municipios, autonomía y recursos, creación o no de un nuevo cargo de intendente (hay también la idea de que el primer concejal de la lista ganadora lo sea para evitar ese gasto) y otros que van tener una repercusión directa en todos los pueblos y ciudades santafesinos.
Las discusiones, como dijo en el encuentro el senador por San Cristóbal, se iniciaron bastante antes, en enero con contactos que tuvieron entre otros al intendente Pablo Javkin y a legisladores del socialismo. Ayer, estuvieron presentes los diputados radicales Silvana Di Stefano, Ximena García y el dos veces intendente de Santa Fe, José Corral, junto a los senadores de Unidos con su jefe de bloque, Rodrigo Borla (San Justo), Leticia Di Gregorio (General López), Leonardo Diana (San Jerónimo) y Esteban Motta (San Martín), del partido de Alem. Y del mismo frente Ciro Seisas (Rosario), que pertenece al espacio del titular del Palacio de los Leones.
Reuniones en Unidos.
¿Como en la Convención?
Tanto la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, como la Convención Reformadora y lo mismo en temas relevantes para la provincia, como la renovación de la Corte y del Poder Judicial o los cambios en materia de legislación vinculada a la seguridad, tuvieron al peronismo como interlocutor principal del partido de gobierno.
Los liderados por el gobernador Maximiliano Pullaro en cada una de esas instancias primero acordaron puertas adentro de Unidos y luego intentaron como mínimo llegar a coincidencias con el PJ, el partido más fuerte de la oposición en la Legislatura, que no ha sido el más confrontativo.
En el Senado, hasta aquí, se han dado los pasos necesarios para posibilitar el consenso entre el interbloque de Unidos que tiene 14 senadores y el bloque liderado por Rubén Pirola, que solo suma 5. Sendos proyectos de ley orgánica municipal todavía no se han puesto a cotejar, artículo por artículo, porque el mensaje del Poder Ejecutivo ha sido la base del debate interno entre los legisladores de la mayoría, que cumplen con la premisa de escuchar antes a las autoridades actuales de gobiernos locales y a expertos en derecho municipal.
El oficialismo prepara el debate con el PJ.
Cambios de fondo
Lo que comenzó como una aspiración muy marcada en dos ciudades de fuerte tradición municipalista y por la autonomía, Rosario y Esperanza, y más tarde Rafaela, cuajó en la Reforma de 2025. El nuevo texto constitucional está dividido en cinco partes. Y una de ellas, ordena el Régimen Municipal, con cinco extensos artículos divididos en dos capítulos.
Es más, el Régimen Municipal y la vida política de los pueblos y ciudades y sus gobiernos locales está presente en el preámbulo de la Constitución y en 6 de las 27 disposiciones transitorias fijadas por la Carta Magna. La que lleva el número 25 dice que "La Legislatura deberá sancionar una nueva Ley Orgánica de Municipios de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución, dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigencia", es decir, hasta el 12 de septiembre cuando fue jurada (su texto fue sancionado el día 10 de septiembre de 2025).