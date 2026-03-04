Santa Fe reducirá hasta un 50% el consumo eléctrico con el nuevo sistema LED
La ciudad avanzará con el recambio total de luminarias y proyecta completar la transformación en 18 meses, con una inversión millonaria que también extenderá la vida útil del sistema y mejorará la eficiencia energética en todos los barrios.
Comienza el recambio de luminarias de sodio a LED en toda la ciudad.
La ciudad de Santa Fe puso en marcha un ambicioso plan para transformar por completo su sistema de alumbrado público. El intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gestión Urbana y Ambiental, Guillermo Ferrero, detallaron los alcances de la iniciativa que prevé que en un año y medio toda la capital provincial cuente con tecnología LED.
La inversión estimada ronda los 5000 millones de pesos y se financiará en aproximadamente 45 cuotas.
Poletti remarcó el impacto que tuvo el encendido y mantenimiento del sistema actual en materia de seguridad. “Por supuesto que ya haber encendido la ciudad, le dio otro margen de control y que nos permite poder evitar”, sostuvo.
El intendente recordó que durante los primeros meses de gestión uno de los temas recurrentes eran los daños al alumbrado público. “Desde que decidimos invertir en esta luminaria y mantenimiento, se hablaba únicamente de los vandalismos. Y ahora cuánto hace que no hablamos porque realmente la ciudad está más iluminada y el oportunista tiene menos posibilidades”, afirmó.
Además, vinculó el nuevo esquema lumínico con la incorporación de tecnología de vigilancia anunciada por Maximiliano Pullaro. “Con las 2.000 cámaras que el gobernador va a poner en la ciudad, nos va a permitir identificación de rostro”, explicó. Y agregó: “Ante la inseguridad que quiera cometer alguno, poder estar identificando y facilitar la investigación de los distintos organismos”.
Reclamos yplanificaciónpor barrios
A su turno, Ferrero detalló cómo se organiza el trabajo diario. “60 reclamos diarios entran promedios en la municipalidad, eso se pasa a la empresa, luego en 48 horas la empresa tiene que hacer una devolución, hay una tasa de respuesta de un 95% de que eso se soluciona en menos de 48 horas”, precisó.
La ciudad avanzará con el recambio completo de luminarias a LED. Crédito: Flavio Raina.
El funcionario explicó que el orden de intervención se definió a partir de los reportes vecinales. “Esta planificación que tuvimos que hacer desde el área tiene mucho que ver con esto de donde el 0800 nos fue marcando la mayor cantidad de reclamos. En estos barrios que empezamos a intervenir son aquellos donde detectábamos mayores anomalías en nuestro parque lumínico”, indicó.
Actualmente la ciudad cuenta con 40.000 luminarias, de las cuales 17.000 son de sodio. También hay 13.500 en la parte concesionada y unas 3.500 en el distrito de La Costa. “Ese es un poco el cuadro de situación y la inversión que se va a hacer es aproximadamente unos 5.000 millones de pesos para hacer el cambio”, señaló.
Ahorro energético ymejora ambiental
El recambio no solo apunta a la seguridad sino también a la eficiencia. “Todo lo que tiene que ver sodio y mercurio consume casi un 50% más que toda la tecnología LED”, explicó Ferrero. En ese sentido, subrayó que el ahorro estimado por el reemplazo será cercano al 50%.
La inversión estimada para el proyecto alcanza los $5.000 millones. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
También destacó la mayor durabilidad de los equipos: “La vida útil suele ser más prolongada de un aparato LED que un sodio”.
Sobre el avance concreto, anticipó que el primer mes se cambiarán 801 luminarias y que luego el ritmo se incrementará. “Diagramamos diferentes planes de trabajo, uno para la parte concesionada en donde fuimos mensualmente haciendo casi un 5% de los cambios y un 8% en la parte de la costa, para que en 18 meses tengamos toda la ciudad completamente iluminada”, concluyó.