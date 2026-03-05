#HOY:

Pirola propone incorporar a afiliados independientes en la conducción de la Caja de Jubilaciones

El senador provincial Rubén Pirola presentó en la Cámara de Senadores un proyecto que propone incorporar representantes de afiliados activos y jubilados al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe.

"Quienes sostienen el sistema previsional deben participar en su conducción", expresó Pirola al fundamentar la iniciativa.
La iniciativa busca ampliar la participación de quienes forman parte del sistema previsional en las decisiones vinculadas a su funcionamiento y administración.

El proyecto plantea que trabajadores activos y jubilados puedan elegir a sus propios representantes para integrar el Directorio de la Caja, sumando su mirada a las decisiones institucionales sobre la gestión del sistema previsional.

Fundamentos

“Quienes sostienen el sistema previsional deben participar en su conducción”, expresó Pirola al fundamentar la iniciativa. En ese sentido, explicó que la propuesta apunta a incorporar en el órgano de conducción a representantes elegidos por los propios afiliados activos y pasivos.

Según explicó el legislador, la iniciativa busca fortalecer los espacios de participación institucional dentro del sistema previsional provincial.

Según explicó el legislador, la iniciativa busca fortalecer los espacios de participación institucional dentro del sistema previsional provincial.

“Incorporar la voz de afiliados activos y jubilados en el Directorio permite ampliar la participación en las decisiones sobre el funcionamiento del sistema y sumar perspectivas vinculadas a la experiencia directa de quienes forman parte de él”, sostuvo.

La propuesta toma como referencia experiencias existentes en otras provincias argentinas donde representantes de afiliados participan en la conducción de organismos previsionales.

Transparencia legislativa única en Las Colonias

Como parte de una práctica de transparencia institucional permanente, el senador Pirola desde siempre dispone que el proyecto se encuentre disponible para su consulta pública.

El texto completo puede descargarse libremente desde su sitio web para que cualquier persona interesada pueda conocerlo, analizarlo y aportar miradas al debate sobre el funcionamiento del sistema previsional santafesino.

El texto completo puede descargarse libremente desde su sitio web para que cualquier persona interesada pueda conocerlo, analizarlo y aportar miradas al debate sobre el funcionamiento del sistema previsional santafesino.

El documento completo del proyecto se encuentra disponible para su libre descarga en rubenpirola.com.

