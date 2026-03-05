Pirola propone incorporar a afiliados independientes en la conducción de la Caja de Jubilaciones

La iniciativa busca ampliar la participación de quienes forman parte del sistema previsional en las decisiones vinculadas a su funcionamiento y administración.
El senador provincial Rubén Pirola presentó en la Cámara de Senadores un proyecto que propone incorporar representantes de afiliados activos y jubilados al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe.
El proyecto plantea que trabajadores activos y jubilados puedan elegir a sus propios representantes para integrar el Directorio de la Caja, sumando su mirada a las decisiones institucionales sobre la gestión del sistema previsional.
“Quienes sostienen el sistema previsional deben participar en su conducción”, expresó Pirola al fundamentar la iniciativa. En ese sentido, explicó que la propuesta apunta a incorporar en el órgano de conducción a representantes elegidos por los propios afiliados activos y pasivos.
Según explicó el legislador, la iniciativa busca fortalecer los espacios de participación institucional dentro del sistema previsional provincial.
“Incorporar la voz de afiliados activos y jubilados en el Directorio permite ampliar la participación en las decisiones sobre el funcionamiento del sistema y sumar perspectivas vinculadas a la experiencia directa de quienes forman parte de él”, sostuvo.
La propuesta toma como referencia experiencias existentes en otras provincias argentinas donde representantes de afiliados participan en la conducción de organismos previsionales.
