Actividad legislativa

Pirola propone incorporar a afiliados independientes en la conducción de la Caja de Jubilaciones

El senador provincial Rubén Pirola presentó en la Cámara de Senadores un proyecto que propone incorporar representantes de afiliados activos y jubilados al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe.