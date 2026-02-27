Actividad legislativa

Pirola destacó el logro colectivo en la ampliación escolar de San Jerónimo del Sauce

“Cada mejora en infraestructura escolar impacta directamente en la vida diaria de la comunidad”, expresó el senador Rubén Pirola, y remarcó que estos avances se apoyan en el compromiso permanente de docentes, familias y vecinos que sostienen la escuela pública.