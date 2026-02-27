Pirola destacó el logro colectivo en la ampliación escolar de San Jerónimo del Sauce
“Cada mejora en infraestructura escolar impacta directamente en la vida diaria de la comunidad”, expresó el senador Rubén Pirola, y remarcó que estos avances se apoyan en el compromiso permanente de docentes, familias y vecinos que sostienen la escuela pública.
“Cada mejora en infraestructura escolar impacta directamente en la vida diaria de la comunidad”, expresó el senador Rubén Pirola,
La comunidad de San Jerónimo del Sauce sumó una nueva mejora en su infraestructura educativa con la inauguración de un aula y un baño inclusivo en el edificio que comparten la Escuela Primaria N° 326 “Mariano Moreno” y la Escuela Secundaria Orientada N° 366 “Tte. Cnel. Nicolás Denis”.
La obra es resultado de un trabajo sostenido entre la administración comunal y la representación territorial, articulando gestiones para que tenga continuidad hasta su ejecución.
“Cada mejora en infraestructura escolar impacta directamente en la vida diaria de la comunidad”, expresó el senador Rubén Pirola,
Este esquema, que parte del territorio y se sostiene en el tiempo, permite que los pedidos surgidos del día a día encuentren respuesta efectiva frente a diferentes administraciones provinciales que fueron pasando a lo largo del tiempo, consolidando así una manera de hacer en positivo que trasciende coyunturas político partidarias.
“Cada mejora en infraestructura escolar impacta directamente en la vida diaria de la comunidad”, expresó el senador Rubén Pirola, y remarcó que estos avances se apoyan en el compromiso permanente de docentes, familias y vecinos que sostienen la escuela pública.
“Cada mejora en infraestructura escolar impacta directamente en la vida diaria de la comunidad”, expresó el senador Rubén Pirola,
La ampliación consolida oportunidades para que niños y jóvenes continúen su formación en su propio pueblo.
“Cada mejora en infraestructura escolar impacta directamente en la vida diaria de la comunidad”, expresó el senador Rubén Pirola,
En Las Colonias, el trabajo coordinado entre administraciones locales y la tarea legislativa mantiene una agenda clara para que los gobiernos provinciales de turno ejecuten lo que cada comunidad prioriza.