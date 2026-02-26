En el marco del programa "1000 Aulas"

Habilitaron nuevas obras de infraestructura educativa en San Jerónimo del Sauce

La localidad de San Jerónimo del Sauce inauguró una nueva aula y un baño inclusivo en el edificio que comparten la Escuela Primaria N° 326 “Mariano Moreno” y la Escuela Secundaria Orientada N° 366 “Tte. Cnel. Nicolás Denis”. Las obras mejoran la infraestructura escolar, refuerzan la accesibilidad y acompañan el crecimiento de la matrícula.