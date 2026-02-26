Habilitaron nuevas obras de infraestructura educativa en San Jerónimo del Sauce
La localidad de San Jerónimo del Sauce inauguró una nueva aula y un baño inclusivo en el edificio que comparten la Escuela Primaria N° 326 “Mariano Moreno” y la Escuela Secundaria Orientada N° 366 “Tte. Cnel. Nicolás Denis”. Las obras mejoran la infraestructura escolar, refuerzan la accesibilidad y acompañan el crecimiento de la matrícula.
San Jerónimo del Sauce inauguró una nueva aula y un baño inclusivo en el marco del programa “1000 Aulas”
Este miércoles, la comunidad educativa de San Jerónimo del Sauce vivió una jornada de celebración con la habilitación formal de una nueva aula y un baño inclusivo en el edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 326 “Mariano Moreno” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 366 “Tte. Cnel. Nicolás Denis”.
La obra forma parte del Programa Provincial “1000 Aulas”, orientado a ampliar y mejorar la infraestructura educativa en todo el territorio santafesino. La incorporación de un nuevo espacio áulico permitirá optimizar la organización institucional, generar mejores condiciones pedagógicas y responder al crecimiento de la matrícula.
En paralelo, la construcción del baño inclusivo representa un avance sustancial en términos de accesibilidad y equidad, garantizando condiciones adecuadas para estudiantes con discapacidad y consolidando el compromiso con una educación verdaderamente integradora.
Infraestructura para mejorar los aprendizajes
Durante el acto, la subsecretaria de Gestión Territorial, Diana Gallo Ambrossi, destacó la magnitud del sistema educativo provincial y el esfuerzo de recorrer cada comunidad.
“Son 365 localidades y 5.000 escuelas en toda la provincia. Somos como la hormiguita viajera, vamos de un pueblo a otro y hoy llegamos a este maravilloso lugar”, expresó, al tiempo que subrayó que las decisiones en materia de infraestructura tienen como objetivo central mejorar los aprendizajes.
La funcionaria remarcó la importancia del trabajo articulado con la comuna y agradeció especialmente a los equipos directivos, docentes, asistentes escolares y estudiantes. “Todo lo que hacemos los adultos es para ustedes, para los niños que vienen acá. Mejorar la infraestructura escolar es hablar de mejores aprendizajes”, afirmó.
Asimismo, señaló que el programa ya lleva ejecutada más de la mitad de las obras previstas para esta etapa, consolidando una política sostenida de fortalecimiento edilicio.
Trabajo colectivo y compromiso territorial
El senador departamental Rubén Pirola valoró el carácter colectivo de los proyectos que se concretan en el territorio.
“Cuando los proyectos son colectivos, los resultados no cabe duda de que tienen que ser positivos”, sostuvo, destacando el esfuerzo conjunto del gobierno provincial, el gobierno comunal y el rol de los legisladores como puente entre ambos niveles del Estado.
El legislador celebró que continúen las mejoras en infraestructura escolar en el departamento y remarcó el papel central de la escuela pública: “La escuela pública iguala, nos permite formar nuestra personalidad y llevar adelante nuestros sueños”.
Pirola señaló que el fortalecimiento de la infraestructura escolar ha sido históricamente un desafío en el departamento y que su concreción responde a una planificación sostenida. “Celebramos que se construyan y mejoren edificios escolares porque eso habla de una decisión clara de priorizar la educación pública como herramienta de igualdad y desarrollo”, afirmó.
Asimismo, puso el acento en el compromiso cotidiano de docentes, directivos y familias, al considerar que las obras materiales solo cobran sentido cuando están acompañadas por una comunidad involucrada. “El esfuerzo está puesto en cada docente, en cada directivo, en los que pasaron y en los que llegan, y particularmente en los padres que sostienen la vida institucional día a día”, expresó.
El legislador también vinculó la obra con la identidad de las localidades del departamento, que —según remarcó— se caracterizan por un fuerte sentido de pertenencia. “Son 37 comunidades con vecinos que quieren que sus pueblos crezcan y que sean el lugar donde nuestros hijos también elijan vivir. La escuela cumple un rol central en ese arraigo”, indicó.
Proyección a futuro
En la misma línea, la diputada Jimena Senn recordó gestiones anteriores vinculadas a la pintura del edificio y a las obras ahora inauguradas, y anunció la continuidad de nuevas mejoras.
“Cuando terminábamos el baño empezábamos con el comedor, y siempre cumplimos con nuestra palabra”, afirmó, anticipando el inicio del proyecto para concretar un espacio largamente esperado por la comunidad educativa.
El presidente comunal Daniel Ríos expresó su satisfacción por la concreción de las obras y puso en valor el trabajo articulado con directivos, docentes y profesionales técnicos.
“Fue un desafío ponernos de acuerdo para buscar mejores opciones y lograr mayor funcionalidad del edificio. Comenzamos con el aula, con el baño, reacomodamos espacios y vamos a seguir trabajando”, señaló.
Ríos también confirmó que el comedor escolar es uno de los objetivos prioritarios para este año: “Sabemos gestionar y vamos a tratar de que podamos terminar este ansiado comedor, que es tan necesario para la comunidad”.
El Jefe Comunal también subrayó que estas mejoras no solo impactan en la dinámica escolar cotidiana, sino que fortalecen el tejido social de la localidad. En ese sentido, sostuvo que invertir en educación es apostar al arraigo y al desarrollo futuro de San Jerónimo del Sauce.
“Cada obra que gestionamos para la escuela es una inversión en nuestra comunidad. Cuando mejoramos los espacios donde estudian nuestros chicos, estamos construyendo oportunidades y consolidando el compromiso de que nuestros jóvenes puedan crecer y proyectarse desde su propio pueblo”.
Una escuela que crece con su comunidad
En representación de ambas instituciones, la directora del establecimiento definió la jornada como “un día de mucha alegría” en el que se ven plasmados planificación, esfuerzo y trabajo sostenido.
Destacó que el baño inclusivo reafirma el compromiso con una educación accesible, segura y equitativa, mientras que la nueva aula abre la posibilidad de generar más aprendizajes, vínculos y experiencias.
“El aula es el ámbito educativo por excelencia. Contar con un lugar iluminado, amplio y cómodo es sostener las ganas de aprender todos los días”, expresó.
Además, agradeció a autoridades provinciales, departamentales y locales, al personal docente y asistentes escolares, a la cooperadora y a las familias, e invitó a continuar construyendo comunidad educativa. “A nuestros niños y adolescentes les pedimos que nunca dejen de soñar y que sean nuestra guía para seguir construyendo juntos la escuela que queremos”, concluyó.