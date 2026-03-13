Media sanción para un programa para proteger la salud mental materna
La Cámara de Diputados impulsa un proyecto que busca fortalecer el vínculo materno infantil, sin "crear burocracia", mediante un enfoque integral y humano.
"Los equipos y profesionales de la salud que intervengan durante el embarazo, parto y puerperio deben brindar a la mujer o persona gestante una atención integral, continua y humanizada", señala el artículo central del proyecto.
La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, y giró en revisión al Senado, un proyecto de ley que promover el cuidado de la salud mental de la mujer o persona gestante durante el embarazo, parto y puerperio así como de los niños y niñas hasta los 2 años de edad. Para ello, la futura norma dispone acciones de promoción, prevención y cuidado, por intermedio de abordajes integrales, interdisciplinarios e intersectoriales.
Estas acciones están orientadas a fortalecer los procesos de vinculación entre la madre, el niño o niña, el grupo familiar y la comunidad, se expresa en el artículo central del proyecto.
El texto que llegó al recinto con los dictámenes de tres comisiones se originó en sendos proyectos de Sonia Martorano (PJ) y de Ximena García (UCR). Las autoras, más Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Verónica Baró Graf (Frente Renovador), fueron las que expusieron la necesidad de poner el tema en agenda. "Es primer paso para visibilizar un tema que muchas veces están invisibilizado" coincidieron las autoras.
Diputados votó por unanimidad, y giró en revisión al Senado, un proyecto de ley que promover el cuidado de la salud mental de la mujer o persona gestante durante el embarazo, parto y puerperio así como de los niños y niñas hasta los 2 años de edad. Foto: Fernando Nicola
"Es un proyecto sencillo pero profundo cuyo objetivo es acompañar a la mujer. Es importante destacar que no se crea estructura burocrática. Ponemos el acento en la salud mental porque en la mujer gestante se producen muchos cambios" explicó la ex ministra de Salud.
"Es algo novedoso porque apunta al vínculo de la madre con los hijos y la sociedad. Celebro este proyecto provida y de defensa de la vida" subrayó Armas Belavi.
En tanto, García quien está embarazada, llamó a cuidar la salud mental de las madres. "El problema existe en muchos casos y se vive en silencio, en soledad. Son momentos intensos y de transformaciones de nuestras vidas y la salud mental es esencial", añadió. Explicó los distintos actores de la sociedad que colaboraron en la discusión de la norma y marcó que la Organización Mundial de la Salud informó que una de cada cinco mujeres tienen problemas de salud mental después de cada parto.
"Los equipos y profesionales de la salud que intervengan durante el embarazo, parto y puerperio deben brindar a la mujer o persona gestante una atención integral, continua y humanizada, basada en el respeto, la escucha activa y el acompañamiento centrado en la persona", señala el artículo central del proyecto.
Marca que esos equipos "deben proporcionar información clara, accesible y oportuna sobre los padecimientos subjetivos vinculados al período perinatal, sobre los tratamientos y abordajes disponibles, para promover la toma de decisiones informadas; comunicar y registrar la condición de salud que requiera atención o acompañamiento especializado".
Además, la Cámara de Diputados votó y giró al Senado una iniciativa de la socialista Lionella Cattalini por el cual la provincia adhiere a la norma nacional 27.155 que regula la actividad de los guardavidas.