Un incendio de grandes proporciones destruyó un depósito de pinturas en Buenos Aires

Un incendio de grandes dimensiones se produjo este jueves por la mañana en un depósito de pinturas de la firma Fademac, en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez.
Más de diez dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas en el predio ubicado en el partido de Moreno. El material inflamable generó una densa humareda y el colapso parcial de la estructura, aunque no se reportaron víctimas fatales.
Un incendio de grandes dimensiones se produjo este jueves por la mañana en un depósito de pinturas de la firma Fademac, en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez.
La columna de humo negro por el fuego puede observarse a 30 kilómetros de distancia, y las llamas están consumiendo materiales contaminantes.
En el lugar trabajan 25 dotaciones de bomberos, y la circulación de las calles San Martín y Chilecito ya fue cortada.
La Policía cerró el perimetro del lugar y evacuaron a los trabajadores del depósito. Según las primeras versiones, las llamas se inicieron por las chispas de un soldador.
"Estabamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego y dieron alarma que se estaba prendiendo fuego", fue el testimonio de un trabajador de una fábrica lindera al depósito.
Además, detalló que en el lugar se depositan químicos, solventes y pintura, elementos con altos niveles de toxicidad.
Una enorme columna de humo se ve a varios kilómetros, por el incendio en Francisco Álvarez.Una enorme columna de humo se ve a varios kilómetros, por el incendio en Francisco Álvarez.
"La planta, alrededor y todas las cuadras alrededor están siendo evacuados", agregó el trabajador.
El hecho se produce el día después del incendio en el depósito de garrafas en Merlo, que dejó dos heridos de gravedad en terapia intensiva.