Siniestro en el conurbano

Un incendio de grandes proporciones destruyó un depósito de pinturas en Buenos Aires

Más de diez dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas en el predio ubicado en el partido de Moreno. El material inflamable generó una densa humareda y el colapso parcial de la estructura, aunque no se reportaron víctimas fatales.