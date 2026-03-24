Incendio y destrucción total de un automóvil abandonado en Blas Parera

Un vehículo en estado de abandono fue consumido por el fuego en la tarde del lunes en el norte de la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió alrededor de las 18.26 en la intersección de avenida Blas Parera y calle Combatiente de Malvinas, donde debió intervenir una dotación de Bomberos Zapadores.
Al arribar al lugar, los bomberos se encontraron con un escenario ya comprometido: un automóvil envuelto en llamas, con un proceso ígneo completamente desarrollado.
Se trataba de un Chevrolet Corsa de tres puertas, que presentaba signos evidentes de abandono. El rodado no tenía motor, batería ni ruedas, y tampoco contaba con dominio visible.
Las condiciones del vehículo y el estado en el que se encontraba no hicieron más que favorecer la rápida propagación del fuego.
Trabajo contrarreloj
La dotación trabajó intensamente para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando que las llamas se expandieran hacia sectores cercanos.
Arduo trabajo de los bomberos para extinguir las llamas. Foto: Gentileza
Pese al esfuerzo, el daño fue total: la acción del calor afectó por completo la estructura del vehículo, que terminó reducido prácticamente a una carcasa calcinada.
Sin dueño y con interrogantes
Uno de los puntos que llamó la atención fue la ausencia total de responsables. Hasta el momento en que finalizó el operativo, ningún propietario se presentó en el lugar.
Esto impidió establecer la titularidad del rodado, así como también conocer las circunstancias previas al incendio.
Durante el procedimiento también se hizo presente personal del Comando Radioeléctrico, que colaboró con la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las tareas. Finalizada la intervención, la dotación regresó a base cerca de las 19.05.
Si bien en principio todo apunta a un vehículo en desuso, no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del fuego. Las actuaciones buscarán determinar si se trató de un hecho accidental o si hubo intervención intencional.