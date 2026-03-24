Hallan arsenal de guerra en Frontera: tres detenidos y un prófugo por homicidio

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, dio detalles de un procedimiento realizado en la zona rural de Frontera, donde se secuestró un importante arsenal de armas de guerra y detuvieron a tres personas, una de ellas con pedido de captura por homicidio en Córdoba, en un caso que ahora busca establecer vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.
El procedimiento se realizó el viernes en la zona rural de Frontera, a partir de una investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.
Según detalló Galfrascoli, la medida fue solicitada por la fiscal Bertero y autorizada por el juez de garantías Botero, en el marco de una causa que comenzó pocas horas antes con intervención directa de la Fiscalía Regional de Rafaela.
En el operativo trabajaron de manera coordinada la PDI, una brigada especial de investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales.
Un arsenal que enciende alarmas
Lo que encontraron los agentes no pasó desapercibido. En el lugar se incautó un importante conjunto de armas y elementos vinculados a la violencia organizada: Una ametralladora FMK3; Pistolas calibre .45; Escopetas y una carabina; Revólveres; Miras telescópicas; Un chaleco balístico; un dron y municiones de distintos calibres
Para el funcionario, el hallazgo “habla a las claras de un potencial riesgo para la sociedad”, y sugiere que el arsenal podría estar vinculado a la protección de actividades ilícitas o a la planificación de delitos de mayor escala.
Tres detenidos y un dato clave
Como resultado del procedimiento, fueron detenidas tres personas: dos hombres y una mujer.
Un momento del allanamiento realizado en Frontera. Foto: Gentileza
Uno de los aprehendidos tenía pedido de captura vigente por una causa de homicidio en la provincia de Córdoba, lo que agrega un elemento de gravedad al caso.
Además, se supo que el titular del inmueble posee antecedentes penales vinculados a hechos violentos.
Armas listas para disparar
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la disposición del armamento.
Entre las armas había una ametralladora FMK 3. Foto: Gentileza
De acuerdo al relato oficial, una de las personas tenía a su alcance inmediato una ametralladora FMK3 y una pistola en condiciones de disparo.
“No sólo estaban preparadas para ejercer violencia, sino que también evidencian que quienes estaban allí esperaban poder recibirla”, deslizó Galfrascoli, dejando entrever el nivel de conflictividad en el que se movían.
Frontera, nodo de violencia y narcotráfico
El funcionario no esquivó el contexto. Remarcó que Frontera forma parte de un corredor crítico que conecta con la ciudad cordobesa de San Francisco, en una dinámica atravesada por el narcotráfico.
En ese sentido, destacó que la zona ha sido históricamente un punto caliente, aunque aseguró que en los últimos meses se logró una fuerte reducción de la violencia.
Según indicó, la ciudad lleva más de cinco meses sin registrar homicidios, en contraste con años anteriores donde los índices eran de los más altos de la provincia.
Una investigación abierta
La causa ahora entra en una etapa clave. Este martes se realizan las audiencias imputativas por tenencia y portación de armas de fuego, mientras que en los próximos días se definirán las medidas cautelares.
Director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli. Foto: Flavio Raina
El objetivo de los investigadores es claro: reconstruir la trama detrás del arsenal.
¿Qué hacían esas armas allí? ¿Qué actividades se protegían? ¿Qué vínculos existen con organizaciones criminales? Las respuestas, por ahora, están en proceso.
“Ni un milímetro para los violentos”
En el cierre, Galfrascoli fue contundente: el mensaje del Estado apunta directamente a las estructuras delictivas.
“No va a haber descanso. A los delincuentes violentos, ni un milímetro”, afirmó, en línea con la política de seguridad que impulsa la provincia.