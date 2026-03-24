Intentó robar un auto estacionado en la vía pública y terminó preso

Quedó en prisión preventiva un hombre investigado por intentar robar un auto en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de un hombre de 28 años que cuenta con un antecedente penal condenatorio. El ilícito ocurrió durante la madrugada, en la zona de Urquiza al 3600.
Quedó en prisión preventiva un hombre investigado por intentar robar un auto en la ciudad de Santa Fe.
La cautelar de máxima fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.
M.A.R., de 28 años, fue imputado por la autoría del delito de “tentativa de robo” por el fiscal Ignacio Lascurain, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Lascurain señaló que “el jueves 12 de marzo, minutos antes de la 1.30 de la madrugada, el imputado llevó a cabo su accionar delictivo junto a otro hombre -aún no identificado- en calle Urquiza al 3600”. Según subrayó, “las dos personas actuaron previo reparto funcional de tareas y asignación de roles”.
“Con una vara de hierro circular de unos 20 centímetros aproximadamente, rompieron el vidrio trasero izquierdo de un Chevrolet que estaba estacionado en la vía pública”, detalló.
El funcionario del MPA puntualizó que “desde el interior de su casa, la víctima advirtió lo que estaba ocurriendo y llamó al 911”. En tal sentido, concluyó que “el personal policial llegó rápidamente al lugar y, minutos después del aviso telefónico, el imputado fue aprehendido en inmediaciones del lugar en el que había intentado cometer el delito”.
Al finalizar la audiencia en la que se impuso la prisión preventiva, Lascurain indicó que “aunque el abogado defensor se opuso a nuestro requerimiento, el magistrado analizó las particularidades del caso e hizo lugar a lo que solicitamos desde la fiscalía”.
El fiscal también remarcó que “el juez tuvo en cuenta que el imputado tiene un antecedente penal condenatorio, y consideró que ninguna medida alternativa a la prisión preventiva era suficiente para mitigar los peligros procesales”.