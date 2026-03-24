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En zona céntrica de Santa Fe

Lo detuvieron por violento y le encontraron un vivero de marihuana en la casa

La Policía acudió a un llamado del 911 por amenazas y extorsión. El individuo tenía en su casa plantas de marihuana, macetas tipo indoor con iluminación, balanza de precisión, frascos y material de secado.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en 9 de Julio al 3000. Foto: GentilezaEl procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en 9 de Julio al 3000. Foto: Gentileza
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Esta madrugada Personal de Motorizada fue comisionado por la central 911 a calle Gobernador Crespo y 9 de Julio por un hecho de violencia. Arribados entrevistaron a una mujer que manifestó que, momentos antes un hombre se hizo presente, exigiéndole dinero y tornándose agresivo.

En ese momento, el masculino en cuestión se hace presente y al notar la presencia policial emprende la fuga, iniciándose una persecución e impartiéndole la voz de alto. El sujeto termina ingresando a un domicilio en calle 9 de Julio al 3000 donde se procede a su aprehensión y requisa palparea.

Cultivo y fraccionamiento

En ese momento los efectivos perciben un fuerte olor compatible con estupefacientes, observándose en el interior del inmueble plantas presumiblemente de marihuana y elementos para su cultivo y fraccionamiento (macetas tipo indoor con iluminación, balanza de precisión, frascos y material de secado).

secuestro cultivo de marihuanaLas plantas de marihuana tenían iluminación y secado. Foto: Gentileza

Por tal motivo la persona es puesta a disposición de la Justicia, disponiéndose intervención de personal de Microtráfico, quienes realizan prueba de campo arrojando resultado positivo para marihuana.

El secuestro

En la requisa del domicilio se secuestraron 5 plantas de marihuana, 1 maceta tipo indoor con plantines, 25 frascos vacíos, 01 balanza de precisión y una bolsa con material vegetal y demás elementos relacionados al cultivo.

secuestro cultivo de marihuanaAdemás del cultivo había elementos para comercialización del estupefaciente. Foto: Gentileza

Virginia Coudannes Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad destacó el trabajo policial. “La Policía en calle ayuda a prevenir el delito de mejor manera. Le pedimos a los santafesinos que ante cualquier situación sospechosa que pueda constituir delito, llamen inmediatamente al 911. Esto nos permite ajustar los patrullajes y aumentar la prevención.”

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