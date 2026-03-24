Lo detuvieron por violento y le encontraron un vivero de marihuana en la casa
La Policía acudió a un llamado del 911 por amenazas y extorsión. El individuo tenía en su casa plantas de marihuana, macetas tipo indoor con iluminación, balanza de precisión, frascos y material de secado.
El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en 9 de Julio al 3000. Foto: Gentileza
Esta madrugada Personal de Motorizada fue comisionado por la central 911 a calle Gobernador Crespo y 9 de Julio por un hecho de violencia. Arribados entrevistaron a una mujer que manifestó que, momentos antes un hombre se hizo presente, exigiéndole dinero y tornándose agresivo.
En ese momento, el masculino en cuestión se hace presente y al notar la presencia policial emprende la fuga, iniciándose una persecución e impartiéndole la voz de alto. El sujeto termina ingresando a un domicilio en calle 9 de Julio al 3000 donde se procede a su aprehensión y requisa palparea.
Cultivo y fraccionamiento
En ese momento los efectivos perciben un fuerte olor compatible con estupefacientes, observándose en el interior del inmueble plantas presumiblemente de marihuana y elementos para su cultivo y fraccionamiento (macetas tipo indoor con iluminación, balanza de precisión, frascos y material de secado).
Las plantas de marihuana tenían iluminación y secado. Foto: Gentileza
Por tal motivo la persona es puesta a disposición de la Justicia, disponiéndose intervención de personal de Microtráfico, quienes realizan prueba de campo arrojando resultado positivo para marihuana.
El secuestro
En la requisa del domicilio se secuestraron 5 plantas de marihuana, 1 maceta tipo indoor con plantines, 25 frascos vacíos, 01 balanza de precisión y una bolsa con material vegetal y demás elementos relacionados al cultivo.
Además del cultivo había elementos para comercialización del estupefaciente. Foto: Gentileza
Virginia Coudannes Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad destacó el trabajo policial. “La Policía en calle ayuda a prevenir el delito de mejor manera. Le pedimos a los santafesinos que ante cualquier situación sospechosa que pueda constituir delito, llamen inmediatamente al 911. Esto nos permite ajustar los patrullajes y aumentar la prevención.”