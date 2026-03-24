Rafaela: ofrecieron bolsas a un hombre para distraerlo y robarle a mano armada

Un hombre de 22 años y un joven de 18 quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se les atribuyó haber intentado sustraer dinero en efectivo, un cheque y documentación personal a la víctima en Rafaela.
A los dos imputados se les atribuyó haber intentado sustraer dinero en efectivo, un cheque millonario y documentación personal a la víctima en su propia casa.
Un hombre de 22 años y un joven de 18 quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se les atribuyó haber intentado sustraer dinero en efectivo, un cheque y documentación personal a la víctima en Rafaela.
El ilícito fue cometido el sábado 14 de marzo y los imputados utilizaron armas de fuego de las que no poseían autorización legal para portar.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia desarrollada en los tribunales rafaelinos.
La fiscal a cargo de la investigación es María Cecilia Doro, quien solicitó que los imputados transiten el proceso judicial privados de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.
A los dos imputados se les endilgó la coautoría de los delitos de “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego” y la autoría de “portación indebida de arma de fuego de uso civil”.
Doro manifestó que ese sábado, “aproximadamente a las 13, los imputados fueron a una vivienda ubicada en Los Fresnos al 2900 y le ofrecieron bolsas de nylon al propietario”.
“La víctima ingresó a la vivienda para buscar dinero y al regresar se encontró con los dos imputados que portaban un arma de fuego cada uno”, planteó la fiscal.
La representante del MPA detalló que “quienes quedaron en prisión preventiva lograron ingresar a la vivienda y mediante violencia y amenazas con las armas de fuego lograron apoderarse de 1.000.000 de pesos, un cheque por 3.000.000 de pesos y una billetera de la víctima que contenía documentación personal”.
La fiscal sostuvo que “los dos imputados escaparon de la casa, pero minutos después fueron aprehendidos en inmediaciones del lugar, con los elementos sustraídos en su poder y las armas de fuego que portaban”. Doro puntualizó que “ninguno de los dos tenía autorización legal de tenencia o portación de armas de fuego”.
“El juez consideró que la materialidad y la autoría del hecho están debidamente acreditadas en esta etapa del proceso”, valoró la fiscal. “Así lo entendió el magistrado en virtud de las evidencias que recolectamos en la investigación y con el análisis que efectuamos”, subrayó Doro.
La fiscal agregó que “en virtud de la calificación legal aplicable y de las violentas características que tuvo el ilícito, el magistrado planteó que en caso de que se imponga una condena, la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo”.
Doro informó que “en relación con el entorpecimiento probatorio, el juez dijo que era necesario cautelar el testimonio de la víctima ante la posibilidad de que los imputados puedan amedrentarlo de alguna manera con el fin de mejorar su situación procesal”.
Finalmente, la representante del MPA concluyó que “para el magistrado, las medidas alternativas propuestas por la defensa de los imputados no resultaron adecuadas para resguardar los riesgos del proceso”.