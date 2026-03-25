Incendio y explosiones en un depósito de garrafas en Buenos Aires: hay tres heridos

Un depósito de garrafas se incendia en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y hay un gran operativo de Bomberos. Los vecinos debieron autoevacuarse y reportan que se escuchan explosiones, además de que hay varios heridos.
El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres.
En el lugar hay hasta el momento seis dotaciones de bomberos trabajando, pero el operativo es complicado debido a que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente.
El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones, sumado a un adolescente que pasaba por la zona y un proyectil de garrafa le impactó en la cabeza.
“Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.