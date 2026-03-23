Lo arrestaron en Barranquitas, lo buscaban en Buenos Aires

Todo comenzó cerca del mediodía de este lunes en las calles de barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, donde, por causas que se investigan, se desató un desorden de proporciones entre dos hombres.
Ocurrió durante el mediodía en la capital provincial. El hombre tenía pedido de captura desde 2017 por importantes delitos. En sede policial se provocó un corte en la cabeza.
Todo comenzó cerca del mediodía de este lunes en las calles de barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, donde, por causas que se investigan, se desató un desorden de proporciones entre dos hombres.
En el cruce de avenida López y Planes y pasaje Irala, un hombre vestido con pantalón corto blanco y remera del mismo color estaba tratando de agredir a otro, según denunciaron algunos vecinos telefónicamente a la Central de Emergencias 911.
Un móvil de la Patrulla de Acción Táctica se dirigió al lugar y encontró allí al sospechoso, que al ver a los uniformados comenzó a correr para escapar.
El sujeto agresivo fue detenido a los pocos metros y terminó esposado.
Cuando los policías pudieron identificar al aprehendido se percataron de que pesaba sobre él un pedido de captura desde marzo de 2017, cuando había sido imputado en provincia de buenos Aires por amenazas reiteradas, lesiones, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas por el uso de armas.
Nuevamente se puso agresivo adentro de la patrulla, por lo que los agentes debieron reducirlo otra vez. Amenazaba con autolesionarse.
Ya alojado en la Estación Centro, mientras era sometido al examen médico de rigor, el arrestado logró zafarse de sus custodios y azotar su cabeza contra uno de los vidrios de la habitación. Esto le provocó un corte, por el que debió ser asistido en el Hospital Cullen.
Una vez curado de la lesión, de carácter leve, quedó alojado en una celda a disposición del Ministerio Público de la Acusación.