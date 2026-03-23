Un joven recibió un culatazo en la cabeza y un tiro en la cola en barrio Don Bosco

Un joven de 25 años fue atacado este lunes por la tarde, cuando caminaba por las calles de barrio Don Bosco, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió en horas de la tarde de este lunes, en barrio Don Bosco. El muchacho fue trasladado por una ambulancia hasta el Hospital Iturraspe.
Un joven de 25 años fue atacado este lunes por la tarde, cuando caminaba por las calles de barrio Don Bosco, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Según pudo saberse, el muchacho sufrió la agresión en inmediaciones del cruce de calles Espora y San Juan.
Él mismo relató luego que en ese momento se le acercó una pareja desconocida en moto. En primer lugar, el hombre o la mujer le dio un fuerte golpe en la cabeza con la culata del arma que portaba.
Luego, cuando la víctima comenzó a correr, los motociclistas abrieron fuego y un proyectil impactó en uno de sus glúteos, el del lado derecho.
A pesar de estar herido, el joven siguió escapando y llegó hasta la Plaza Don Bosco, donde finalmente se desvaneció.
Allí fue auxiliado por un equipo de emergencias del servicio público provincial 107, que luego lo trasladó de urgencia al Hospital Iturraspe.
La policía investiga el incidente y trata de individualizar a los responsables del ataque.