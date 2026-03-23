Dos presos por cometer un robo “piraña” en la ciudad de Santa Fe

En dos audiencias realizadas en los tribunales locales, se dictó la prisión preventiva para Jorge Pérez y Exequiel Roldán, imputados por abordar a una mujer a plena luz del día para robarle su motocicleta mediante el uso de armas de fuego y bajo la modalidad de banda.
La escalada de violencia bajo la modalidad de robos en banda, conocidos popularmente como ataques “piraña”, sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Santa Fe.
Tras una serie de allanamientos coordinados para dar con los responsables de diversos hechos delictivos en la zona norte, los dos detenidos por orden del Fiscal de Menores, Francisco Cecchini, fueron imputados y quedaron tras las rejas.
El proceso judicial presentó una particularidad técnica debido a las edades de los involucrados al momento del hecho. Se realizaron dos audiencias separadas para abordar las situaciones procesales de cada uno de los implicados, ya que mientras Pérez es juzgado bajo el código de adultos, Roldán -quien contaba con 17 años al momento del ilícito pero ahora es mayor de edad- fue imputado como menor.
La investigación inició bajo el mando del Fiscal de Menores, Francisco Cecchini.
El fiscal Cecchini seguirá el proceso de Menores y derivó la causa del mayor a la fiscal Rosana Peresín. Ambos realizaron las atribuciones delictivas correspondientes y acordaron la prisión preventiva con el defensor particular Martín Peón.
Una emboscada
El caso que llevó a la detención de Pérez y Roldán ocurrió el pasado 29 de enero de 2026, aproximadamente a las 15 horas, en la intersección de las calles Pavón y Güemes. En ese lugar, la víctima fue interceptada por los dos imputados y un tercer cómplice que aún no ha podido ser identificado por las autoridades.
La descripción del hecho realizada por la fiscalía detalla una maniobra rápida y violenta. Los delincuentes "abordaron con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse" a la mujer para despojarla de sus pertenencias.
En cuestión de segundos, le sustrajeron una motocicleta marca Guerrero Trip 110 cc, de color gris, y una riñonera que contenía un teléfono celular marca Samsung A 15.
El juez Nicolás Falkenberg dispuso la prisión preventiva de Pérez, el mayor de edad.
Por este motivo, la atribución delictiva fue la de coautores del delito de “robo calificado por ser cometido con arma de fuego, en lugar poblado y en banda”. Para el mayor, se sumó la agravante de la participación de un menor de edad.
Detenidos
La complejidad del legajo requirió la intervención de diferentes magistrados. En el caso de Roldán, la audiencia fue presidida por el juez Héctor Aiello , bajo el código procesal penal juvenil. El juez penal Nicolás Falkenberg intervino en la causa de Pérez, correspondiente al sistema de adultos.
La defensa de ambos sujetos estuvo representada por el abogado Martín Peón, que acordó la prisión preventiva en pos de buscar una rápida resolución al conflicto penal.
Cabe destacar que, en el marco de los mismos allanamientos que permitieron estas capturas, también fueron demorados otros dos menores de edad en causas relacionadas. Los dos quedaron en libertad tras la aplicación de medidas socioeducativas, al tratarse de hechos de menor gravedad con imputados que aún no cumplieron la mayoría de edad.