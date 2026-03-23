Una lancha se incendió en el Nahuel Huapi y el tripulante se tiró al agua para sobrevivir

Una lancha se incendió este domingo por la tarde en el lago Nahuel Huapi, frente a la Península San Pedro, y su único tripulante logró sobrevivir al arrojarse al agua. Fue rescatado por una embarcación que se encontraba próxima al lugar.
El hombre fue rescatado por otra embarcación y se confirmó que se encuentra en buen estado de salud, mientras la lancha se hundió a pocos metros de la costa sin generar derrames.
Una lancha se incendió este domingo por la tarde en el lago Nahuel Huapi, frente a la Península San Pedro, y su único tripulante logró sobrevivir al arrojarse al agua. Fue rescatado por una embarcación que se encontraba próxima al lugar.
Según informaron desde Prefectura Naval, el personal acudió tras recibir el aviso de que una persona había saltado al lago para escapar del fuego. Al llegar, encontraron al hombre en la costa, quien explicó que se había arrojado al agua luego de detectar fuego en la zona del motor.
El tripulante se encontraba en buen estado de salud y fue asistido de inmediato.
La embarcación se hundió completamente a unos 100 metros de la costa. Las autoridades constataron que no se produjeron derrames de combustible ni otros contaminantes, minimizando el riesgo ambiental en la zona.
En el operativo intervinieron Prefectura Naval, Protección Civil y Bomberos Voluntarios Campanario, trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad del tripulante y asegurar la zona.