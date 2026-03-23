Prorrogan la prisión preventiva por el crimen de Lorena Orduña y ordenan avanzar hacia la acusación
El juez Leandro Lazzarini extendió por un año la detención de Guillermo Mac Dougall, el confeso autor del homicidio. Declaró la madre de la víctima, que pidió que continuara preso. La defensa fustigó a la Fiscalía diciendo que la investigación “es un muñeco inflable que causa risa”.
Para la fiscalía, se trata de una causa compleja, que amerita la prórroga. Foto: Archivo
La Justicia de Santa Fe resolvió prorrogar por un año la prisión preventiva de Guillermo Mac Dougall, imputado por el homicidio de Lorena Orduña, ocurrido a fines de 2023. La decisión fue adoptada el viernes pasado por el juez Leandro Lazzarini, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó avanzar en el corto plazo hacia la presentación de la acusación.
Lorena Orduña, de 20 años, falleció a causa de un disparo el 26 de diciembre de 2023. Foto: Archivo
La audiencia se desarrolló en el marco del vencimiento del plazo legal de dos años de detención preventiva y tuvo como eje la discusión sobre la complejidad del caso. En ese contexto, también hizo uso de la palabra la madre de la víctima, en ejercicio de sus derechos como querellante.
El planteo de la madre
Antes de los argumentos técnicos, Juana Orduña, madre de Lorena, se dirigió al juez para pedir que el imputado continúe detenido hasta la realización del juicio.
En su exposición, señaló que su hija era estudiante, trabajaba y tenía un hijo, y cuestionó versiones que —según indicó— intentan desacreditar su perfil.
También manifestó temor por su situación personal tras el hecho, al referir episodios posteriores como ataques a su vivienda y el robo de un celular a otra de sus hijas, en el que —según afirmó— había información vinculada a la causa.
La mujer acudió a tribunales acompañada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que interviene como querellante a través del abogado Federico Lombardi.
El caso y la investigación
El hecho que se investiga ocurrió el 26 de diciembre de 2023. Según la hipótesis fiscal, Lorena Orduña circulaba en moto junto a su pareja, Isaías Cepeda Bello, cuando fue alcanzada por un disparo de arma de fuego en la zona de calle Risso al 4100. La joven falleció como consecuencia de la herida.
La fiscalía sostiene que el ataque estaba dirigido a Cepeda Bello, en el marco de conflictos previos entre grupos vinculados, aunque el disparo impactó en Orduña. Tras el hecho, el cuerpo fue abandonado en un lugar distinto al de la agresión.
Cepeda Bello se encuentra detenido por otros hechos y su testimonio fue incorporado recientemente a la causa, tras ser trasladado para desde Piñero a la cárcel de Las Flores, donde permanece alojado.
Mac Dougall fue detenido en marzo de 2024 y desde entonces permanece privado de su libertad. En una audiencia posterior, realizada en diciembre de ese año, el imputado reconoció su participación en el hecho, aunque sostuvo que actuó en legítima defensa y que descartó el arma utilizada.
Sobre la complejidad
Durante la audiencia, la fiscal de Homicidios, Laura Urquiza, solicitó la prórroga de la prisión preventiva por un año, al considerar que la investigación requiere nuevas medidas antes de formalizar la acusación.
Explicó que se avanzará en una readecuación de la imputación, que incluiría la tentativa de homicidio respecto de Cepeda Bello, y señaló que la incorporación de nuevas pruebas y testimonios justifica la extensión del plazo.
La audiencia de prórroga se realizó el viernes 20 de marzo en tribunales. Foto: Archivo
Por su parte, el defensor José Abdala se opuso al planteo y solicitó el cese de la prisión preventiva o la aplicación de medidas alternativas. Argumentó que se trata de un caso sin complejidad, al haber un solo imputado y un único hecho, y cuestionó la demora en la presentación de la acusación.
En ese contexto, utilizó la expresión “muñeco inflable que da risa” para referirse a la teoría del caso de la fiscalía, en alusión a que —según su postura— carece de sustento propio.
La decisión judicial
Al resolver, el juez Lazzarini indicó que el punto central era determinar si la causa presenta elementos que habiliten la prórroga del plazo de detención.
Señaló que, si bien no existe controversia sobre el hecho ni sobre la participación atribuida al imputado, la investigación aún se encuentra en desarrollo y requiere la incorporación de nuevos elementos.
En referencia al planteo de la defensa, el magistrado retomó la expresión utilizada durante la audiencia y sostuvo que la hipótesis fiscal cuenta con sustento suficiente para avanzar. “Este muñeco (inflable que da risa) que trajo la Fiscalía algún sustento tiene”, apuntó.
En consecuencia, dispuso la prórroga de la prisión preventiva por un año y ordenó al Ministerio Público de la Acusación que formalice la nueva imputación y emplazó en tres días para que presente la acusación, con el objetivo de avanzar hacia la audiencia preliminar.
De este modo, la causa ingresa en una etapa clave del proceso, a más de dos años del hecho que dio origen a la investigación.