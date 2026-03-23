Crimen en investigación

Prorrogan la prisión preventiva por el crimen de Lorena Orduña y ordenan avanzar hacia la acusación

El juez Leandro Lazzarini extendió por un año la detención de Guillermo Mac Dougall, el confeso autor del homicidio. Declaró la madre de la víctima, que pidió que continuara preso. La defensa fustigó a la Fiscalía diciendo que la investigación “es un muñeco inflable que causa risa”.