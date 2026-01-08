Nuevo condenado por intentar vengar el crimen de Lorena Orduña

Condenaron a uno de los hombres detenidos por tirotear una vivienda en represalia por el crimen de Lorena Orduña, la joven de 20 años asesinada el 26 de diciembre de 2023 en la ciudad de Santa Fe.
Formó parte del grupo que tiroteó la casa donde habrían estado quienes le dispararon a la joven el 26 de diciembre de 2023. El hecho destapó una serie de delitos cometidos en una guerra entre bandas.
Se trata de Mauro Miguel García, de 27 años, quien fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por orden del juez penal Pablo Ruiz Staiger.
Durante la audiencia de procedimiento abreviado, García admitió su responsabilidad como integrante de una asociación ilícita, así como su participación directa en una violenta balacera contra una vivienda y contra personal policial, hechos que se desencadenaron como una respuesta inmediata al asesinato de Lorena.
Al frente de la compleja investigación, que suma su tercer condenado y tiene a varios hombres más tras las rejas, se encuentra la fiscal Laura Urquiza. Junto al defensor particular Pedro Busico, presentaron este jueves el juicio abreviado.
Lorena fue herida de muerte mientras circulaba en moto junto a su entonces pareja, Isaías “Terri” Cepeda Bello. El trágico suceso destapó una feroz disputa territorial entre bandas rivales que utilizaban los barrios La Loma, Scarafía y Santo Domingo como campo de batalla para el control del narcotráfico y otros delitos.
La organización liderada por el “Terri”, según la acusación fiscal, no sólo se dedicaba a las balaceras para intimidar a sus oponentes, sino que también sostenía su economía mediante el robo de motocicletas para luego exigir "rescates" o vender sus partes, además de la comercialización de estupefacientes y armas de fuego de manera ilegal.
El mediodía del 26 de diciembre de 2023, apenas unas horas después del crimen de Lorena Orduña, la banda de Cepeda buscó represalias. Se subió a un auto junto a García, Mariano Crivelli y Basilio García y, al llegar a calle Risso al 4100, abrieron fuego contra una vivienda donde presumían que se encontraban los responsables del ataque a la joven.
La situación escaló rápidamente cuando un móvil policial, que patrullaba la zona debido al reciente homicidio, advirtió la presencia del vehículo sospechoso. Se inició entonces una persecución por calle Risso hacia el sur por avenida Peñaloza.
Al llegar a la intersección con calle Alberti, los delincuentes comenzaron a disparar contra el patrullero con sirenas y balizas encendidas, poniendo en riesgo la vida de los uniformados y de los vecinos del sector. La huida terminó abruptamente en las inmediaciones de Servando Bayo y Alberti, donde el Corsa cayó en una cuneta tras una colisión con el móvil policial.
En ese momento, los ocupantes escaparon a pie, aunque Crivelli fue aprehendido en el lugar y García fue identificado posteriormente mediante peritajes a los teléfonos celulares hallados en el auto.
La investigación ha permitido identificar a múltiples eslabones de esta cadena delictiva. Además de la reciente sentencia a García, la Justicia ya ha dictado condenas y medidas cautelares para otros miembros.
Entre ellos se destaca Cepeda Bello, señalado como el líder de la organización y nieto de Lidia Antonia Merlo, una mujer de 60 años que también terminó condenada -a seis años de prisión- por integrar la banda y comercializar cocaína.
Elías Julián Zapata fue condenado a tres años y seis meses de prisión por asociación ilícita y tenencia de armas. Mariano Crivelli, Agustín Ponce de León, Joel Gómez y Basilio García fueron imputados como miembros de la estructura delictiva, estable y organizada que operó al menos entre septiembre de 2023 y enero de 2024.
Finalmente, este jueves se sumó una nueva condena a la causa. García se responsabilizó de haber cometido los delitos de “asociación ilícita”, “abuso de armas” y “abuso de armas agravado por ser la víctima personal policial”.