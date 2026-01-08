Incendio: se prendió fuego la cocina de una vivienda en Colastiné Norte

Un incendio registrado durante la mañana del jueves generó momentos de tensión en Colastiné Norte, donde una vivienda resultó afectada por un foco ígneo que se originó en el interior del inmueble. La rápida intervención de los bomberos evitó que el siniestro se propagara al resto de la casa.
El episodio ocurrió alrededor de las 9, en una casa ubicada en la intersección de calle Los Jazmines y Pasaje 328,50, cuando vecinos advirtieron la presencia de humo saliendo del inmueble y dieron aviso a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar acudió el móvil 6657, a cargo del inspector Mendoza, quien encabezó las tareas de control de la situación.
Fuego en la cocina
Una vez en el lugar, el personal interviniente trabajó con una línea devanadera de la unidad actuante para sofocar el incendio, que se había desarrollado en un ambiente destinado a cocina.
Según se informó, el fuego fue contenido en ese sector, evitando daños mayores en el resto de la vivienda.
El foco ígneo se concentró en el sector de la cocina. Foto: Gentileza
En el domicilio se encontraba una mujer, quien manifestó ser inquilina del inmueble. La damnificada tiene domicilio en Olegario Andrade y terraplén, en la ciudad de San José del Rincón. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.
Daños materiales
Las afectaciones provocadas por el fuego fueron parciales en una pava eléctrica, un microondas, una alacena de madera, una ventana de madera, además de chapas de zinc y tirantería de madera. En tanto, un horno eléctrico resultó totalmente destruido, junto con un marcado ennegrecimiento en la zona afectada.
Finalizadas las tareas de extinción, se iniciaron actuaciones investigativas para determinar las causas que originaron el incendio. En el lugar también trabajó personal policial del Comando de la Costa, a cargo con el móvil 11019.
El personal interviniente regresó a base minutos después de las 10, una vez controlada la situación y asegurado el perímetro.