Una mujer fue aprehendida tras intentar abrir autos en la zona céntrica

El procedimiento se inició por un llamado al 911 y terminó con la sospechosa trasladada a la Comisaría 2da. La Brigada Motorizada interceptó a la mujer tras un intento de fuga.
Un operativo desplegado por la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I culminó con la aprehensión de una mujer que intentaba abrir vehículos estacionados en el corazón de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.
El procedimiento se activó en la madrugada del jueves, a partir de un aviso ingresado a la Central de Emergencias, que advertía sobre la presencia de una mujer tanteando puertas de automóviles estacionados en inmediaciones de Rioja y San Martín. De acuerdo a la información oficial, la sospechosa incluso habría logrado ingresar a uno de los rodados.
Al advertir la llegada de los móviles policiales, la mujer emprendió la fuga a pie, intentando perderse entre las calles del centro. La maniobra fue breve: efectivos de la Brigada Motorizada lograron localizarla e interceptarla en la zona de Tucumán y San Martín, donde finalmente fue aprehendida.
Tras el procedimiento, la sindicada fue trasladada a la Comisaría 2ª, donde se labraron las actuaciones correspondientes. En el hecho tomó intervención la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de la causa y de definir los pasos procesales a seguir.
El episodio vuelve a poner en foco los robos y tentativas al paso en sectores céntricos de la ciudad, donde la rápida intervención policial, a partir del aviso de vecinos y transeúntes, resulta clave para frustrar este tipo de maniobras.
Por otra parte durante la tarde del miércoles se produjo otro hecho ilícito que motivó la intervención del Comando Radioeléctrico Santa Fe.
El operativo se desarrolló en la intersección de Mendoza y Mosconi, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una situación violenta en la vía pública.
Como resultado del procedimiento, una mujer fue aprehendida y se procedió al secuestro de un arma blanca, elemento que quedó a disposición de la Justicia.
Las personas involucradas fueron trasladadas a Estación Sur, donde se realizaron las actuaciones correspondientes, nuevamente con intervención de la Fiscalía de turno.