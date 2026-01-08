Incendio y destrucción parcial de una camioneta en Sauce Viejo

Un incendio vehicular generó alarma en los primeros minutos de este jueves en la localidad de Sauce Viejo, cuando una camioneta Ford Ranger fue alcanzada por las llamas en un terreno ubicado en la intersección de calle 3 y Tomás Lubary.
El fuego afectó por completo el motor de una Ford Ranger. Bomberos lograron extinguir el foco ígneo con una línea de alta presión. Ocurrió pasada la medianoche y no hubo personas heridas.
Un incendio vehicular generó alarma en los primeros minutos de este jueves en la localidad de Sauce Viejo, cuando una camioneta Ford Ranger fue alcanzada por las llamas en un terreno ubicado en la intersección de calle 3 y Tomás Lubary.
El hecho se registró poco después de la medianoche, y demandó la intervención de personal de la Agrupación Bomberos Zapadores y fuerzas de seguridad.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron un foco ígneo activo sobre una Ford Ranger color bordo, modelo 1998, que se encontraba dentro de un terreno de aproximadamente 60 metros por 20, con el frente del vehículo orientado hacia el Oeste.
Las llamas avanzaban con rapidez, afectando principalmente el sector delantero del rodado. De inmediato se procedió a la extinción del incendio mediante el uso de una línea de alta presión, logrando controlar el fuego y evitar su propagación hacia otros sectores del predio.
El trabajo permitió sofocar el foco ígneo, aunque los daños materiales ya eran significativos.
Según trascendió, las afectaciones fueron totales en el compartimiento del motor, alcanzando partes plásticas, mangueras, el acumulador de energía (batería) y generando ampollamiento y ennegrecimiento en el capot, habitáculo, parabrisas, asientos y cubiertas delanteras.
El vehículo resultó con daños de consideración, quedando prácticamente inutilizable.
En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, junto con el propietario del rodado, quien presenció las tareas de extinción y control de la situación.
No se reportaron personas lesionadas ni necesidad de evacuaciones. Finalizadas las tareas, el personal interviniente regresó a base, quedando el hecho bajo análisis para determinar las causas que originaron el incendio.