Rescataron dos yeguas y dos potrillos en muy mal estado en Laguna Paiva

Cuatro animales equinos fueron auxiliados este lunes por la mañana en las calles de barrio Los Hornos de Laguna Paiva, localidad ubicada al norte del departamento santafesino La Capital.
El operativo fue realizado por el Comando Radioeléctrico, que colaboró con la entidad S.O.S. Caballos. Los animales fueron trasladados de manera preventiva para evaluar adecuadamente los pasos a seguir.
Cuatro animales equinos fueron auxiliados este lunes por la mañana en las calles de barrio Los Hornos de Laguna Paiva, localidad ubicada al norte del departamento santafesino La Capital.
El procedimiento se precipitó luego de que miembros de la ONG SOS Caballos Santa Fe llamaron a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre la presencia de caballos sueltos y en mal estado, en la vía pública, en inmediaciones del predio de la empresa de colectivos local.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar indicado y allí entrevistó a una mujer de 32 años, quien mencionó que los animales pertenecían a un hombre de 52 años que se domicilia en las inmediaciones.
Ella explicó a los uniformados que las dos yeguas y los dos potrillos iban a ser retirados por integrantes de la entidad, para lo que habían solicitado un vehículo especial de traslado.
Los policías brindaron apoyo mientras los especialistas cargaron a los animales en el remolque.
Una vez que los equinos estuvieron a salvo, los agentes del Comando Radioeléctrico informaron a la Central de Emergencias 911 y dejaron las actuaciones a disposición de las autoridades en sede policial.