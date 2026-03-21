Hallaron un mono carayá en cautiverio en una vivienda de La Matanza

Un ejemplar de mono carayá fue rescatado durante un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina en el barrio Puerta de Hierro, en La Matanza, tras una denuncia realizada por vecinos de la zona.
El procedimiento se realizó tras una denuncia vecinal y permitió el traslado del ejemplar a un espacio especializado, con intervención judicial por infracción a la normativa de fauna.
Un ejemplar de mono carayá fue rescatado durante un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina en el barrio Puerta de Hierro, en La Matanza, tras una denuncia realizada por vecinos de la zona.
El procedimiento se llevó a cabo el jueves 19 de marzo, cuando efectivos del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur-Oeste “Puerta de Hierro” acudieron a un domicilio señalado por la presencia de un animal silvestre en cautiverio.
Al llegar al lugar, los uniformados fueron atendidos por dos mujeres. Consultadas sobre la tenencia del animal, confirmaron que lo tenían y lo exhibieron ante el personal. Allí se constató que se trataba de un mono carayá de pelaje marrón, que se encontraba enjaulado dentro de la vivienda.
El mono carayá, cuyo nombre científico es Alouatta caraya, es un mamífero silvestre que habita principalmente en zonas de selva y bosque. En Argentina, su distribución se concentra en el noroeste del país.
De acuerdo a fuentes oficiales, se trata de una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal de fauna, lo que agrava su situación fuera de su hábitat natural.
En el caso tomó intervención el Juzgado Federal Nº 1 de Morón, que ordenó la participación de la Brigada de Control Ambiental de la Policía Federal.
Finalmente, el animal fue derivado al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedará bajo resguardo y evaluación. El procedimiento se enmarca en una infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
El rescate vuelve a poner en foco la problemática del comercio ilegal de animales silvestres y la importancia de las denuncias vecinales para detectar estos casos.