Ingreso a puertos: licitan una obra vial histórica en Timbúes

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura vial en el circuito de ingreso a terminales portuarias del sur santafesino, el Gobierno Provincial llevará adelante la licitación para la segunda etapa del desvío de tránsito pesado en la Ruta Provincial N° 91, en el acceso a Timbúes, departamento San Lorenzo.
La inversión supera los 65.000 millones de pesos.
La inversión supera los 65.000 millones de pesos.. Crédito: Marcelo Manera
Al respecto, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que “mientras el país debate la importancia de la infraestructura, en Santa Fe invertimos recursos propios para potenciar el corazón productivo de la Argentina. Timbúes y toda la región portuaria necesitaban una solución definitiva al caos del tránsito pesado”.
Sistema logístico
El ministro Enrico agregó, además, que “no se trata sólo de pavimentar calles sino de diseñar un sistema logístico eficiente que permita que la riqueza de nuestra provincia y del país salga al mundo de manera segura, beneficiando tanto a los transportistas como a la vida cotidiana de cada familia de la zona”.
En cuanto a los detalles de la obra, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que “el proyecto involucra la creación de un anillo vial pavimentado mediante un paquete estructural de alta resistencia, diseñado específicamente para camiones, con losas de hormigón de 35 cm. de espesor”.
“El trazado abarca las calles Siripo Rey, René Favaloro, Cacique Mangoré y Brigadier López. Además, vamos a ejecutar dos rotondas modernas de 60 metros de diámetro en intersecciones críticas y daremos una solución definitiva a los cruces ferroviarios con pasos a nivel que contarán con señalización activa y barreras automáticas".
La inversión supera los 65.000 millones de pesos. Foto: Marcelo Manera
"El proyecto se completa con iluminación LED, señalización horizontal y vertical, y un sistema de defensa vehicular”, detalló Seghezzo.
Más obras
“También licitamos la repavimentación de 2 kilómetros de la Ruta Provincial N° 91 en la zona urbana de Totoras y la modificación de la rotonda con la Ruta Provincial N° 34. En Serodino vamos a pavimentar la Circunvalación y sumar dos rotondas para aumentar la seguridad vial de la zona: una en el cruce con Ruta 91 y otra en Ruta 10".
"Al proyecto se suman tres intervenciones para finalizar la primera etapa de la obra: un puente ferroviario de 70 metros sobre la Ruta 11, la carpeta de hormigón entre Autopista y la calle Cacique Mangoré en Timbúes y el acceso y la salida al desvío en la Autopista en el carril que va hacia Santa Fe”, explicó el funcionario a cargo de Vialidad Provincial.
El acto para la apertura de las ofertas se llevará a cabo este viernes a las 10, en Mariano Moreno 1020 de la ciudad de Totoras. Con esta obra de ingeniería vial, la Provincia transformará la logística del departamento San Lorenzo, separando definitivamente el flujo de camiones de la zona urbana.