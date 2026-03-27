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Cronograma de pagos

Calendario ANSES: quiénes cobran hoy viernes 27 de marzo de 2026

El organismo nacional completa el esquema de esta semana con el depósito a jubilados con haberes superiores al mínimo y titulares de planes por desempleo con DNI terminados en 6 y 7.

Cronograma de pagos para este viernes 27 de marzo.Cronograma de pagos para este viernes 27 de marzo.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este viernes 27 de marzo, luego de los feriados del lunes y martes, en una semana corta.

Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.

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Todos los pagos de ANSES de este viernes

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Cómo siguen los pagos:

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Mi Anses trámites y cobrosMi Anses trámites y cobros.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Cómo siguen los pagos:

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril

Desde ANSES recuerdan que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancariasDesde ANSES recuerdan que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de distintas opciones:

  • Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
  • Aplicación mi ANSES, en Mis datos → Mis fechas de cobro.
  • Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

El organismo recordó que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial basado en la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

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