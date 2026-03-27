Calendario ANSES: quiénes cobran hoy viernes 27 de marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este viernes 27 de marzo, luego de los feriados del lunes y martes, en una semana corta.
El organismo nacional completa el esquema de esta semana con el depósito a jubilados con haberes superiores al mínimo y titulares de planes por desempleo con DNI terminados en 6 y 7.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este viernes 27 de marzo, luego de los feriados del lunes y martes, en una semana corta.
Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
Cómo siguen los pagos:
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
Cómo siguen los pagos:
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril
Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril
Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de distintas opciones:
El organismo recordó que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial basado en la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.