Cambios

Capital Humano dio a conocer que renunció el director de Anses y el fin de "Volver al Trabajo"

Cambios en la conducción de la Administración Nacional de la Seguridad Social: se fue Bearzi y asume Arancibia. Además, se informó que concluirá en abril el programa de inserción laboral dando lugar a capacitaciones sin pagos.