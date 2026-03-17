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Capital Humano dio a conocer que renunció el director de Anses y el fin de "Volver al Trabajo"

Cambios en la conducción de la Administración Nacional de la Seguridad Social: se fue Bearzi y asume Arancibia. Además, se informó que concluirá en abril el programa de inserción laboral dando lugar a capacitaciones sin pagos.

Renunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia en medio de cambios en la gestión del organismo. Crédito: Gobierno NacionalRenunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia en medio de cambios en la gestión del organismo. Crédito: Gobierno Nacional
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El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (Anses) Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo”, indicó el Ministerio de Capital Humano.

Fernando Bearzi, nuevo titular de la ANSES. GentilezaFernando Bearzi presentó este martes la renuncia a su cargo como director de Anses.

Fuentes oficiales indicaron que la salida “se dio en el marco de un acuerdo en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase”.

Finaliza el programa Volver al Trabajo

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano informó que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y comunicó que el 9 de abril será el último día donde los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”.

Guillermo ArancibiaGuillermo Arancibia asume con un enfoque en digitalizar procesos y modernizar gestiones, marcando un cambio en la administración

Asimismo, la cartera de Sandra Pettovello señaló que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, agregaron.

Hasta marzo de este año, Volver al Trabajo llegaba a más de 900 mil personas; a partir de mayo, estos planes sociales serían reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas y los pagos directos serían los que finalizarán.

Este programa tenía como objetivo “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” de las personas para ayudarlos a alcanzar “un nivel de empleabilidad inicial real” y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Este beneficio se llevaba a cabo a través de la participación de actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

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