Nación plantea que el salario docente "es competencia de las provincias"
El ciclo lectivo 2026 comenzó con un paro nacional en varias provincias. En ese marco, el gobierno nacional convocó a una reunión del Consejo Federal de Educación, en la que se remarcó que "las provincias son las verdaderas empleadoras de los docentes".
La posición oficial fue comunicada tras un encuentro realizado en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Foto: Archivo.
En el inicio del ciclo lectivo 2026, la jornada arrancó atravesada por un paro en muchas provincias, en rechazo a la reforma laboral aprobada la semana pasada impulsada por el gobierno nacional y bajo consignas de “defensa de la educación pública, el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores”.
En ese marco, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello informó que se reunió con el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes por el diálogo sobre salario mínimo. Tras el encuentro, publicó un comunicado definiendo la posición en el conflicto: “la materia salarial es de competencia de las provincias”.
Mensaje de Capital Humano
En el comunicado, el Ministerio de Capital Humano —a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— informó que “en el día de la fecha tuvo lugar la reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes relativa al diálogo sobre salario mínimo docente”.
La cartera recordó que la convocatoria fue realizada “en virtud de la vigencia de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.
El comunicado del Ministerio de Capital Humano.
Así, remarcó el reparto de responsabilidades: “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.
El texto cerró adelantando un nuevo encuentro: “Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”. Sin números y, por el momento, sin una señal de cierre como referencia nacional.
Cómo afectó en las provincias
La medida de fuerza se desplegó en las provincias donde estaba previsto el inicio del ciclo lectivo para este lunes 2 de marzo: Buenos Aires (Provincia y Ciudad Autónoma), Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.
Inicio del ciclo lectivo en el Centro Educativo Jerárquicos.
Como argumento del paro, la Ctera sostuvo que la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno nacional “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino “precarizar el trabajo” y fomentar “la flexibilización de las relaciones laborales”, lo que —según el planteo del gremio— podría concluir con “la pérdida de empleo”.
En Tucumán, en cambio, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) suspendió la adhesión al paro tras acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Allí, el reclamo principal estaba centrado en la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo y la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
En Santa Fe, el Gobierno provincial aseguró que este lunes 2 de marzo se puso en marcha el ciclo lectivo 2026 “con la totalidad de los establecimientos educativos abiertos y preparados para recibir a los estudiantes”, y reiteró su compromiso de “garantizar el derecho a la educación y sostener la presencialidad desde el primer día”.
El ministro de Educación brindó una conferencia de prensa en la mañana del lunes.
En ese marco, el ministro de Educación, José Goity, encabezó una conferencia de prensa este lunes por la mañana en la sede de Gobierno en Rosario donde resaltó: “El dato positivo es que las clases empezaron. Mantener la regularidad en el aula es lo más importante que podemos ofrecerle a los chicos hoy”, subrayó, y agradeció a los docentes que asistieron a sus puestos de trabajo. Respecto a la paritaria dijo que "formalmente no está cerrada la paritaria” aunque recordó que “la oferta salarial ya fue puesta sobre la mesa y se liquidará de manera escalonada”.